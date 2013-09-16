日韩经济指标预测--9月17日-9月24日****

日本央行：副总裁中曾宏加入政府的财政政策小组
路透东京4月1日 - 日本央行副总裁中曾宏加入政府财政政策小组，这是七年来央行官员首次参加，凸显央行大规模货币刺激政策在控制日本庞大财政债务中的作用。
以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程： 9月16日当周 9月17日(二) 暂无重要经济数据公布 9月18日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2330 路透短观调查日本制造业景气判断指数 9月 -- 正16 2350 日本出口(较上年同期) 8月 +14.5% +12.2% 进口(较上年同期) +18.5% +19.6% 贸易收支(亿日圆) 逆差11,008 逆差10,240 9月19日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 -- 卖超665 外资投资日本股票(亿日圆) -- 买超1,854 9月20日(五) 暂无重要经济数据公布 9月23日当周 9月23日(一) 暂无重要经济数据公布 9月24日(二) 暂无重要经济数据公布 (完)
路透东京4月1日 - 日本央行副总裁中曾宏加入政府财政政策小组，这是七年来央行官员首次参加，凸显央行大规模货币刺激政策在控制日本庞大财政债务中的作用。
路透东京4月1日 - 日本读卖新闻周六报导称，苹果、亚马逊(Amazon.com)和谷歌加入对东芝 NAND快闪记忆体(闪存)部门的竞购，与其他买家争夺东芝颇具价值的半导体业务。
路透4月2日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币3月31日(周五)走势纵览。