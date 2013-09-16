全球外汇市场9月17日主要消息

日本央行：副总裁中曾宏加入政府的财政政策小组
路透东京4月1日 - 日本央行副总裁中曾宏加入政府财政政策小组，这是七年来央行官员首次参加，凸显央行大规模货币刺激政策在控制日本庞大财政债务中的作用。
(除特别说明外，均为GMT时间)
0800 - 欧元区7月经常帐
0830 - 英国8月通胀数据
0830 - 英国8月生产者物价指数(PPI)
0900 - 德国9月ZEW经济景气判断指数
1145 - ICSC/高盛美国连锁店一周销售数据
1215 - 美国财长杰克卢就美国经济形势发表讲话
1230 - 美国8月消费者物价指数(CPI)和核心CPI
1230 - 美国8月实质所得
1255 - 美国Redbook连锁店一周销售
1300 - 美国7月整体资本流动数据
1400 - 美国全美住宅建筑商协会(NAHB)9月房屋市场指数
-- - 美国联邦公开市场委员会(FOMC)开始为期两天的政策会议
-- - 美国克利夫兰联储8月CPI中值
2245 - 新西兰第二季经常帐
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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