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亚洲 | 2013年 9月 17日 星期二 06:23 BJT

全球外汇市场9月17日主要消息

(除特别说明外，均为GMT时间)

0800 - 欧元区7月经常帐

0830 - 英国8月通胀数据

0830 - 英国8月生产者物价指数(PPI)

0900 - 德国9月ZEW经济景气判断指数

1145 - ICSC/高盛美国连锁店一周销售数据

1215 - 美国财长杰克卢就美国经济形势发表讲话

1230 - 美国8月消费者物价指数(CPI)和核心CPI

1230 - 美国8月实质所得

1255 - 美国Redbook连锁店一周销售

1300 - 美国7月整体资本流动数据

1400 - 美国全美住宅建筑商协会(NAHB)9月房屋市场指数

-- - 美国联邦公开市场委员会(FOMC)开始为期两天的政策会议

-- - 美国克利夫兰联储8月CPI中值

2245 - 新西兰第二季经常帐

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

全球外汇市场主要消息

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 李爽 审校 徐文焰)

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