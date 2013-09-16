《综述》美国制造业重获动能，经济增长显现乐观迹象

**经济稳步扩张**

8月工业生产形势改善显示出工厂活动的一些潜在动能，支持了认为本季经济增长仅是温和放慢的看法。

美联储在周二和周三开会评估经济状况时，料仍会决定宣布缩减每月购债规模。

“经济扩张步伐仍足以创造就业，帮助拉低失业率，”PNC金融服务集团资深分析师Gus Faucher表示。“若美联储周三宣布(缩减购债规模)，我不会感到意外。”

汽车组装业在7月下滑4.5%后，8月反弹5.2%，引领8月制造业产出增长。这是汽车组装行业11月以来的最大升幅，年率达到1,125万辆，是2007年6月以来最高水平。

消费商品、高科技设备、机械、航空航天和电气设备等的生产也有增长。

8月工厂产能利用率从7月的77.6%微升至77.8%，但仍较长期均值低2.4个百分点。

“在生产周期的这个阶段没有出现通胀压力的迹象，”德意志证券首席分析师Joseph LaVorgna说。(完)