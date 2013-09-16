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亚洲 | 2013年 9月 17日 星期二 06:57 BJT

《汇市简讯》美元/日圆料将拉回，提供买入机会

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料从4月高点开始的跌势的38.2%回档位拉回

多头迄今维持汇价在趋势线切入位91.3上方

若跌破91.3，可能在90整数位/50日移动均线水准吸引买家

若日线明确收在90下方，则前景转空

图表：link.reuters.com/cen23v (完)

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