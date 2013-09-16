澳新经济指标预测--9月17日-9月24日****

以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程: 9月16日当周 9月17日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2245 新西兰季度经常账(亿新西兰元) 第二季 赤字18.5 赤字6.60 新西兰年度经常账(亿新西兰元) 赤字101.0 赤字100.8 9月18日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2245 新西兰国内生产总值(GDP)(较前季) 第二季 +0.1% +0.3% (较上年同期) +2.1% +2.4% 9月19日(四) 暂无重要数据 9月20日(五) 暂无重要数据 9月23日当周 9月23日(一) 暂无重要数据 9月24日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2245 新西兰进口(亿新西兰元) 8月 -- 46.2 出口(亿新西兰元) -- 38.5 贸易收支(亿新西兰元) -- 逆差7.74 贸易收支(亿新西兰元) 截至8月的一年 -- 逆差16.9 (完)