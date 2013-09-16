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亚洲 | 2013年 9月 17日 星期二 07:03 BJT

****澳新经济指标预测--9月17日-9月24日****

以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程: 
    
    9月16日当周    
   9月17日(二)
   GMT时间   经济指标/活动                               公布时段     预估值           前值
   2245      新西兰季度经常账(亿新西兰元)                  第二季   赤字18.5       赤字6.60
             新西兰年度经常账(亿新西兰元)                          赤字101.0      赤字100.8
 
   9月18日(三)
   GMT时间   经济指标/活动                               公布时段      预估值          前值
   2245      新西兰国内生产总值(GDP)(较前季)               第二季       +0.1%         +0.3%
                                 (较上年同期)                           +2.1%         +2.4%
 
   9月19日(四)
   暂无重要数据
 
   9月20日(五)
   暂无重要数据
 
    9月23日当周
    
    9月23日(一)
    暂无重要数据
    
    9月24日(二)
    GMT时间  经济指标/活动                              公布时段       预估值          前值
    2245     新西兰进口(亿新西兰元)                          8月           --          46.2
                   出口(亿新西兰元)                                        --          38.5
                   贸易收支(亿新西兰元)                                    --      逆差7.74
                   贸易收支(亿新西兰元)             截至8月的一年          --      逆差16.9
    
    (完)

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