《汇市简讯》欧元兑美元预计回落

2254GMT

* 周一触发了200周移动均线1.335上方的停止单

* 多头未能守在该水准上方--日线收在该移动均线下方

* 有可能突破该移动均线--需要新的刺激因素

* 2013年曾数次试图突破该移动均线但均失败--这是重要水准

* 若下跌则是买入机会，初步支撑在50日移动均线1.3255

* 图表：link.reuters.com/den23v(完)

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