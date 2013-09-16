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亚洲 | 2013年 9月 17日 星期二 07:10 BJT

《汇市简讯》澳元/美元开盘脱离高点，但在央行公布会议记录前仍有买盘

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* 澳元/美元曾跌至0.9305，随后再度吸引良好买兴

* 关键的100日移动均值降至0.9363，若收在该水准上方，则是看多信号

* 小时支撑位在0.9305，若失守则下看0.9260/80

* 市场将关注，澳洲央行是否保持宽松倾向 (完)

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