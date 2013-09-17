修正-美国金融：萨默斯放弃竞选FED主席，交易商推后对美联储升息时间预期

(修正：把标头修改成“美国金融”)

路透9月16日 - 鉴于美国前财政部长萨默斯退出美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席职位的角逐，交易商目前押注美联储将在更长时间内维持宽松政策。

萨默斯曾担任美国总统奥巴马的高级助手，外界普遍认为他可能比现任美联储副主席叶伦更加“强硬”。后者也是美联储主席的候选人，目前外界认为其最有希望胜出。奥巴马也曾表示，在考虑提名前美联储副主席科恩接任贝南克。贝南克的第二任期将于明年1月届满。

根据CME Group的Fed Watch，交易商目前认为，2014年12月首度升息的机率为55%，2015年1月的机率为68%。该机构基于在芝加哥期货交易所(CBOT)交易的联邦基金期货价格来生成上述概率。而交易商在周五时曾认为，美联储于2014年10月首次加息的机率更大。

由于来自奥巴马的民主党内的反对声不断增加，萨默斯于周日退出了对美联储主席一职的角逐。周一，美国短期利率期货上涨，因投资者将对萨默斯的押注转向叶伦，后者被视为更加温和的决策者。

“萨默斯被市场看作是一个可能更快撤走宽松政策的人。市场已经充分反映了他当选的可能，”RJ O'Brien的执行董事John Brady表示。

“市场走势围绕对美联储主席人选预期的重新调整。”

如果萨默斯被总统提名，参议院金融委员会的四位民主党参议员料将投票反对。

对于萨默斯决定退出，市场对此表示欢迎。分析师表示此举去除了对美联储主席职位的激烈争夺可能造成的不确定性。股票因此走高。

分析师表示，叶伦或将能保证更高的政策连贯性，贝南克执掌的美联储一直积极努力压低美国的失业率。

美联储自2008年12月至今一直维持隔夜联邦基金利率目标在近零水准，并将资产负债表规模扩大了逾两倍至约3.6万亿美元，以提振经济摆脱衰退和实现更强劲的增长。

美联储周二召开为期两天的会议，讨论经济和政策前景。市场广泛预期会议将决定放缓目前每月850亿美元的购债步伐。

虽然联储官员强调，购债计划的任何削减并不会很快走向加息，但随着缩减购债的预期升温，交易商愈发押注美联储提早收紧政策。

Raymond James的固定收益资本市场主管Kevin Giddis称，若叶伦未被提名，“市场将视其为负面消息，因为这将让贝南克的继任者在更长时间内难以确定下来。最终，她(叶伦)还是最佳选择。”(完)