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货币新闻 | 2013年 9月 17日 星期二 09:47 BJT

澳洲央行：维持进一步降息的可能，但不急于采取行动--会议纪录

“自我管理的养老基金的地产杠杆情况，显示家庭可能已开始承担一些财务风险；委员指出，央行将在未来密切关注这样的发展。”会议纪录称。

澳洲央行委员听取了有关新西兰房屋市场发展的简报，以及新西兰央行最近为遏制楼市泡沫而采取的宏观审慎政策。

论及中国方面，澳洲央行说中国成长率料将保持在中国当局的目标7.5%左右。委员会也注意到日本经济回温，东亚地区成长也增速。(完) (编译 李婷仪 审校 张涛)
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