澳洲央行：维持进一步降息的可能，但不急于采取行动--会议纪录

标题新闻：美国劳工部职位空缺及劳动力流动调查(JOLTS)显示2月经季调后职位空缺增至574.3万
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“自我管理的养老基金的地产杠杆情况，显示家庭可能已开始承担一些财务风险；委员指出，央行将在未来密切关注这样的发展。”会议纪录称。
澳洲央行委员听取了有关新西兰房屋市场发展的简报，以及新西兰央行最近为遏制楼市泡沫而采取的宏观审慎政策。
论及中国方面，澳洲央行说中国成长率料将保持在中国当局的目标7.5%左右。委员会也注意到日本经济回温，东亚地区成长也增速。(完) (编译 李婷仪 审校 张涛)
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路透4月11日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 272.7 93 270.0 16 * 5月 257.1 44 256.5 6 * 6月 247.3 162 245.5 90 * 7月 238.7 308 238.1 138 * 8月 233.1 1024 231.6 754 * 9月 229.3 5816 227.5 1315 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编
路透4月11日 - 美联航超量卖票导致一亚裔乘客被拖离飞机的事件在中国社交媒体引发强烈反响，导致母公司联合大陆控股(United Continental Holdings)的股价急跌。