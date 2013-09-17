金砖国家：9月16日股汇市收盘纵览

美国热股：美联航事件在中国社交媒体引发强烈反响，母公司股价急跌逾3%
路透4月11日 - 美联航超量卖票导致一亚裔乘客被拖离飞机的事件在中国社交媒体引发强烈反响，导致母公司联合大陆控股(United Continental Holdings)的股价急跌。
路透9月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币9月16日(周一)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 收报1,001.76点。
中国股市：沪综指因金融股回调小幅收跌，中秋节前料维持横盘震荡
香港股市：恒指涨1.5%至5月以来最高位，澳门博彩业者大涨
中国汇市：人民币收盘微跌，中间价再创新高但即期回守6.12关口
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拉美股市：巴西股市追随全球市场走升，此前萨默斯退出角逐美联储主席职位，使得投资人预期美联储将会渐进式缩减货币刺激。指标Bovespa指数 涨0.78%，至54,218.90点，为连续第二天上涨。
拉美汇市：拉美货币上涨，萨默斯退选消息鼓舞市场冒险意愿
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南非股市：几收平盘，未因全球股市升势而雨露均沾，金矿股因金价下跌而持续下行。约翰内斯堡Top-40绩优股指数 几无变动，仅微跌0.03%，报39,060.23点。综合指数 跌0.02%至43,594.92点。
南非汇市：兰特兑美元触及五周高位，因资本流入改善且萨默斯退出角逐
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印度股市：NSE指数连续第三天下跌，在美国药品监管机构发出进口警示令后，Ranbaxy Laboratories创下日内最大跌幅，进而拖累大盘，而8月通胀数据也令股市承压。NSE指数 跌0.17%或10.05点，报5,840.55点。指标BSE指数 收升0.05%或9.71点，报19,742.47。
印度汇市：印度卢比升至近一个月高位，因美国宽松货币政策料延长的希望提振新兴市场，但印度通胀飙升则使得国内政策挑战受到关注。卢比兑美元 收报62.83/84 ，远高于周五收盘价63.49/50。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 报1,436.140点。MSCI明晟俄罗斯指数 涨2.71%至794.68点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 上涨0.62%，报32.27750卢布；卢布兑欧元 升0.37%，报43.03050卢布。(完) (整理 戴素萍 审校 张荻)
路透4月11日 - 美联航超量卖票导致一亚裔乘客被拖离飞机的事件在中国社交媒体引发强烈反响，导致母公司联合大陆控股(United Continental Holdings)的股价急跌。
路透新加坡4月11日 - 亚洲石脑油裂解价差周二继续下跌，跌至两周低点每吨74.50美元，因买兴强劲被新加坡、马来西亚、可能还有印度等国的裂解装置停产所抵消。
近月380-cst燃料油5/6月跨月价差跌至正价差，较前一交易日的平价跌0.20美元。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)