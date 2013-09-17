金砖国家：9月16日股汇市收盘纵览

路透9月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币9月16日(周一)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 收报1,001.76点。

中国股市：沪综指因金融股回调小幅收跌，中秋节前料维持横盘震荡

香港股市：恒指涨1.5%至5月以来最高位，澳门博彩业者大涨

中国汇市：人民币收盘微跌，中间价再创新高但即期回守6.12关口

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拉美股市：巴西股市追随全球市场走升，此前萨默斯退出角逐美联储主席职位，使得投资人预期美联储将会渐进式缩减货币刺激。指标Bovespa指数 涨0.78%，至54,218.90点，为连续第二天上涨。

拉美汇市：拉美货币上涨，萨默斯退选消息鼓舞市场冒险意愿

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南非股市：几收平盘，未因全球股市升势而雨露均沾，金矿股因金价下跌而持续下行。约翰内斯堡Top-40绩优股指数 几无变动，仅微跌0.03%，报39,060.23点。综合指数 跌0.02%至43,594.92点。

南非汇市：兰特兑美元触及五周高位，因资本流入改善且萨默斯退出角逐

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印度股市：NSE指数连续第三天下跌，在美国药品监管机构发出进口警示令后，Ranbaxy Laboratories创下日内最大跌幅，进而拖累大盘，而8月通胀数据也令股市承压。NSE指数 跌0.17%或10.05点，报5,840.55点。指标BSE指数 收升0.05%或9.71点，报19,742.47。

印度汇市：印度卢比升至近一个月高位，因美国宽松货币政策料延长的希望提振新兴市场，但印度通胀飙升则使得国内政策挑战受到关注。卢比兑美元 收报62.83/84 ，远高于周五收盘价63.49/50。

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俄罗斯股市：指标RTS指数 报1,436.140点。MSCI明晟俄罗斯指数 涨2.71%至794.68点。