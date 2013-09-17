中国经济：中债资信与中国社科院合作推进地方政府信用评级

路透上海9月17日 - 中债资信评估有限责任公司与中国社科院金融所宣布，社科院定期开展中国地区金融生态环境评价及地方政府评级相关基础评价指标评估工作，中债资信在参考社科院工作成果的基础上，出具地方政府主体及相关债项评级结果，共同推进地方政府信用评级工作。

目前中国地方政府因预算法的限制，尚不能直接举债，但外界对允许地方政府发行市政债的呼声很高。若地方政府信用评级能顺利推出，将助推未来市政债券市场的发展。

据上海证券报周二报导，中债资信建议，对地区金融生态环境和地方政府信用水平进行连续评价，开展地方政府进行信用评级，进一步探索规范的地方政府直接融资渠道，适时推出市政债券。

“近年来，很多项目债已接近准地方政府债，但还没正式给其市政债的名头。”社科院副院长李扬指出，预计随着改革的深入，随着中央和地方实权进一步划分清楚，财政和金融支出责任进一步划分清楚，地方政府举债将成为制度的重要组成部分。