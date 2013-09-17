欧洲个股：诺基亚推迟发布新款平板手机--消息

美国热股：美联航事件在中国社交媒体引发强烈反响，母公司股价急跌逾3%
路透4月11日 - 美联航超量卖票导致一亚裔乘客被拖离飞机的事件在中国社交媒体引发强烈反响，导致母公司联合大陆控股(United Continental Holdings)的股价急跌。
路透9月16日 - 据消息人士周一称，诺基亚 在与微软 达成协议出售其手机业务和专利授权后，原定在9月底推出大屏幕“平板手机(phablet)”装置的计划已推迟。
据那些在微软交易达成前就知悉计划情况的人士称，诺基亚原计划发布新装置以改进Lumia智能手机系列，其中包括一款平板手机，此为一款屏幕大于5英寸的智能手机。
其中一位消息人士表示，诺基亚新装置的发布会原计划9月底在纽约举行，目前已经推迟了几周。路透暂无法核实新的日期，诺基亚发言人亦拒绝对此置评。(完) (编译 白云; 审校 戴素萍)
路透4月11日 - 美联航超量卖票导致一亚裔乘客被拖离飞机的事件在中国社交媒体引发强烈反响，导致母公司联合大陆控股(United Continental Holdings)的股价急跌。
路透新加坡4月11日 - 亚洲石脑油裂解价差周二继续下跌，跌至两周低点每吨74.50美元，因买兴强劲被新加坡、马来西亚、可能还有印度等国的裂解装置停产所抵消。
近月380-cst燃料油5/6月跨月价差跌至正价差，较前一交易日的平价跌0.20美元。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)