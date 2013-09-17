《全球重要经济事件一览表》--9月17日-9月24日

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9月17日(二)

伦敦--英国央行副总裁塔克和欧洲央行执委普雷特在“全球金融监管与结构改革”会议上发表讲话(0830)

华盛顿--美国财长杰克卢就美国经济状况讲话(1215)

华盛顿--美国联邦公开市场委员会(FOMC)举行为期两天的议息会议。

赫尔辛基--芬兰央行总裁利卡宁就经济前景讲话(0800)。

布鲁塞尔--欧洲央行首席经济学家普雷特参加“完成构建银行业联盟--通向欧元区金融稳定之路？”会议的小组讨论。

斯洛伐克伯拉第斯拉瓦--斯洛伐克央行总裁马库赫(Jozef Makuch)就该国季度最新的宏观经济预测召开记者会(1100)。

迪拜--欧洲央行执委科尔将出席一场银行业会议(1230)。

斯洛文尼亚卢布尔雅那--2013外商直接投资(FDI)峰会。斯洛文尼亚总理Alenka Bratusek和财长Uros Cufer将在峰会上讲话。

悉尼--澳洲央行发布9月货币政策会议记录(0130)。

9月18日(三)

华盛顿--美国联邦公开市场委员会(FOMC)宣布利率决议。

华盛顿--美联储主席贝南克举行记者会(1830)。

法兰克福--欧洲央行管理委员会会议和全行委员会会议，无宣布利率决定的计划(至9月19日)。

伦敦--英国央行公布9月货币政策委员会会议记录。

温哥华--加拿大央行总裁波洛兹发表演讲并召开记者会(1425)。

悉尼--澳洲央行助理总裁艾迪(Malcolm Edey)出席澳洲金融服务协会(FINSIA)2013年金融服务会议的小组讨论。

9月19日(四)

美国克利夫兰--克利夫兰联邦储备银行总裁皮亚纳尔托将在该行的2013年房地产、人力资本和不平等政策峰会上讲话。

日本钏路--日本央行审议委员木内登英发表讲话，随后召开新闻发布会。

苏黎世--瑞士央行货币政策评估。

奥斯陆--挪威央行决策执行委员会举行议息会议。

东京--日本央行总裁黑田东彦在证券公司年会上发表讲话(0635)。

9月20日(五)

英国剑桥--英国央行货币政策委员会(MPC)委员威尔在第四届现代宏观经济政策制定会议上发言。

纽约--美国堪萨斯城联邦储备银行总裁乔治在曼哈顿政策研究所的影子公开市场委员会(Shadow Open Market Committe)会议上讲话。

纽约--美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔在纽约大学斯特恩商学院大会讲话，会议主题为从期权价格推导和理解风险中性概率密度(1745)。

纽约--美国圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德在纽约商业经济协会(New York Association for Business Economics)午餐会上讲话，主题为“美国经济和货币政策”(1655)。

美国纽黑文--美国联邦储备理事会(美联储/FED)理事塔鲁洛在耶鲁法学院主办的全球金融服务挑战的会议上发言，主题为“宏观审慎监管”(1640)。

东京--日本央行总裁黑田东彦在日本共同社主办的研讨会上发言(0230)。

9月23日(一)

纽约--亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特在布罗恩创意领袖峰会(Blouin Creative Leadership Summit)上讲话(1320)。

伦敦--堪萨斯城联邦储备银行副总裁兼经济学家George Kahn对商业经济学家协会讲话(1700)。

布鲁塞尔--欧洲央行总裁德拉吉在欧洲议会经济与货币事务委员会作证(1300)。

苏黎世--瑞士央行总裁乔丹(Thomas Jordan)在KOF瑞士经济学会讲话。

9月24日(二)

渥太华--加拿大央行副总裁Lawrence Schembri发表讲话(1630)。

维也纳--欧洲央行(ECB)管理委员会委员暨奥地利央行总裁诺沃特尼就货币政策的未来发表演讲(0830)。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

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