《美国金融焦点》数家大型银行表示自身压力测试结果良好

标题新闻：美国劳工部职位空缺及劳动力流动调查(JOLTS)显示2月经季调后职位空缺增至574.3万
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高盛推测税前亏损为62亿美元，低于六个月前估计的64亿美元。其还估计营收大幅下滑且贷款损失拨备增加，但认为交易亏损可能减少33亿美元。
高盛估算一级普通资本充足率最低为8.9%，高于3月测试时的8.6%。
花旗的压力测试考虑到了美国、欧洲、墨西哥及日本经济低迷的情况，表示一级普通资本充足率有可能最低降至9.1%，但好于六个月前估计的8.4%。
投行业务规模较小的银行业者报告，推算得出的资本充足率有所改善，但亏损并未改善。
美国第四大银行--富国银行 称，在压力情境下可能亏损38亿美元。这一推断数字比六个月前估计的17亿美元高出一倍多，原因是营收预估减少。
但该行推断一级普通资本充足率为9.9%，高于今年稍早时估计的8.3%。 同样，Capital One Financial Corp 估计亏损增加而营收下降，但资本比率指标改善。(完) (编译 于春红/朱晓军/王兴亚；审校 郑茵/王翔琼)
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路透4月11日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 272.7 93 270.0 16 * 5月 257.1 44 256.5 6 * 6月 247.3 162 245.5 90 * 7月 238.7 308 238.1 138 * 8月 233.1 1024 231.6 754 * 9月 229.3 5816 227.5 1315 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编
路透4月11日 - 美联航超量卖票导致一亚裔乘客被拖离飞机的事件在中国社交媒体引发强烈反响，导致母公司联合大陆控股(United Continental Holdings)的股价急跌。