《美国金融焦点》数家大型银行表示自身压力测试结果良好

高盛推测税前亏损为62亿美元，低于六个月前估计的64亿美元。其还估计营收大幅下滑且贷款损失拨备增加，但认为交易亏损可能减少33亿美元。

高盛估算一级普通资本充足率最低为8.9%，高于3月测试时的8.6%。

花旗的压力测试考虑到了美国、欧洲、墨西哥及日本经济低迷的情况，表示一级普通资本充足率有可能最低降至9.1%，但好于六个月前估计的8.4%。

投行业务规模较小的银行业者报告，推算得出的资本充足率有所改善，但亏损并未改善。

美国第四大银行--富国银行 称，在压力情境下可能亏损38亿美元。这一推断数字比六个月前估计的17亿美元高出一倍多，原因是营收预估减少。

但该行推断一级普通资本充足率为9.9%，高于今年稍早时估计的8.3%。 同样，Capital One Financial Corp 估计亏损增加而营收下降，但资本比率指标改善。(完) (编译 于春红/朱晓军/王兴亚；审校 郑茵/王翔琼)