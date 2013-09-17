《中国报摘》--中国证券报9月17日

美国热股：美联航事件在中国社交媒体引发强烈反响，母公司股价急跌逾3%
路透4月11日 - 美联航超量卖票导致一亚裔乘客被拖离飞机的事件在中国社交媒体引发强烈反响，导致母公司联合大陆控股(United Continental Holdings)的股价急跌。
* 头版头条:
--据悉，中国有关机构已将房地产投资信托基金（REITs）相关政策方案提交至主管部门，该政策可能伴随着房地产调控长效机制推出。
* 其他:
--商务部初裁决定自9月20日起对原产于美国的进口太阳能级多晶硅采用保证金形式实施临时反补贴措施。
--社科院拟定期开展中国地区金融生态环境评价及地方政府评级相关基础评价指标评估工作，中债资信在参考社科院工作成果的基础上，出具地方政府主体及相关债项评级结果，共同推进地方政府信用评级工作。
--全国中小企业股份转让系统截至8月30日，有307家如期披露2013年半年报，上半年实现营业总收入113.29亿元人民币，同比增长9.79%。
--招商地产 公告定增预案，拟发行的用于购买资产的股份数量约为1.81亿股，同时拟向特定对象发行股份募集配套资金约16.2亿元。
--住建部副部长仇保兴日前就《国务院关于加强城市基础设施建设的意见》的出台接受媒体采访时表示，应不失时机，大力发展轨道交通，促进公共交通的发展。（完） 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (整理 徐永; 审校 林高丽)
路透4月11日 - 美联航超量卖票导致一亚裔乘客被拖离飞机的事件在中国社交媒体引发强烈反响，导致母公司联合大陆控股(United Continental Holdings)的股价急跌。
路透新加坡4月11日 - 亚洲石脑油裂解价差周二继续下跌，跌至两周低点每吨74.50美元，因买兴强劲被新加坡、马来西亚、可能还有印度等国的裂解装置停产所抵消。
近月380-cst燃料油5/6月跨月价差跌至正价差，较前一交易日的平价跌0.20美元。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)