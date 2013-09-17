《中国报摘》--中国证券报9月17日

* 头版头条:

--据悉，中国有关机构已将房地产投资信托基金（REITs）相关政策方案提交至主管部门，该政策可能伴随着房地产调控长效机制推出。

* 其他:

--商务部初裁决定自9月20日起对原产于美国的进口太阳能级多晶硅采用保证金形式实施临时反补贴措施。

--社科院拟定期开展中国地区金融生态环境评价及地方政府评级相关基础评价指标评估工作，中债资信在参考社科院工作成果的基础上，出具地方政府主体及相关债项评级结果，共同推进地方政府信用评级工作。

--全国中小企业股份转让系统截至8月30日，有307家如期披露2013年半年报，上半年实现营业总收入113.29亿元人民币，同比增长9.79%。

--招商地产 公告定增预案，拟发行的用于购买资产的股份数量约为1.81亿股，同时拟向特定对象发行股份募集配套资金约16.2亿元。