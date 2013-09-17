《新兴市场重要经济事件预告》--9月17日-9月24日

(除特别说明外，均为GMT时间)

9月17日(二)

迪拜--欧洲央行执委会成员科尔出席一个银行业会议(1230)。

内罗毕--肯尼亚经济成就、前景及挑战高层会议(至9月18日)。肯尼亚央行总裁Njuguna Ndung'U和国际货币基金组织(IMF)财政事务部门顾问Philip Daniel将在会议上发言。

安卡拉--土耳其央行召开货币政策委员会会议。

伊斯坦布尔--私募股权国际土耳其论坛(Private Equity International Turkey Forum)(至9月18日)。土耳其财政部长Mehmet Simsek在论坛上讲话。

比勒陀利亚--南非央行展开为期三天的货币政策委员会会议。

9月18日(三)

伊斯坦布尔--伊斯坦布尔金融峰会(至9月19日)。土耳其财长Mehmet Simsek、科索沃央行总裁Bedri Hamza、捷克央行理事Kamil Janacek、土耳其央行总裁Erdem Basci及波兰央行总裁Katarzyna Zajdel-Kurowska将在峰会上发表演讲。

9月19日(四)

华盛顿--国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德在美国商会会议上就全球经济和IMF的职责发表演讲。

新德里--印度财政部长齐丹巴南在一次关于G20的会议上发言(0400)。

迪拜--加纳央行副总裁Millison Narh在一场金融会议上发表讲话(0530)。

曼谷--泰国央行举行为期两天的研讨会(至9月20日)，央行总裁张旭州将致开幕词。

拉各斯--尼日利亚银行业和资本市场会议。尼日利亚央行总裁Sanusi Lamido Sanusi和尼日利亚债务管理局局长Abraham Nwankwo将在会议上发言。

开罗--埃及央行召开货币政策委员会会议。

比勒陀利亚--南非央行宣布利率决议。

9月20日(五)

孟买--印度央行总裁拉詹宣布货币政策声明(0530)。

9月23日(一)

耶路撒冷--以色列央行宣布利率决议。

9月24日(二)

纽约--IMF总裁拉加德出席克林顿全球倡议(Clinton Global Initiative)的开幕全体会议，主题是“为影响而动员”。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

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