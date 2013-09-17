《新兴市场重要经济事件预告》--9月17日-9月24日

美国热股：美联航事件在中国社交媒体引发强烈反响，母公司股价急跌逾3%
路透4月11日 - 美联航超量卖票导致一亚裔乘客被拖离飞机的事件在中国社交媒体引发强烈反响，导致母公司联合大陆控股(United Continental Holdings)的股价急跌。
(除特别说明外，均为GMT时间)
9月17日(二)
迪拜--欧洲央行执委会成员科尔出席一个银行业会议(1230)。
内罗毕--肯尼亚经济成就、前景及挑战高层会议(至9月18日)。肯尼亚央行总裁Njuguna Ndung'U和国际货币基金组织(IMF)财政事务部门顾问Philip Daniel将在会议上发言。
安卡拉--土耳其央行召开货币政策委员会会议。
伊斯坦布尔--私募股权国际土耳其论坛(Private Equity International Turkey Forum)(至9月18日)。土耳其财政部长Mehmet Simsek在论坛上讲话。
比勒陀利亚--南非央行展开为期三天的货币政策委员会会议。
9月18日(三)
伊斯坦布尔--伊斯坦布尔金融峰会(至9月19日)。土耳其财长Mehmet Simsek、科索沃央行总裁Bedri Hamza、捷克央行理事Kamil Janacek、土耳其央行总裁Erdem Basci及波兰央行总裁Katarzyna Zajdel-Kurowska将在峰会上发表演讲。
9月19日(四)
华盛顿--国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德在美国商会会议上就全球经济和IMF的职责发表演讲。
新德里--印度财政部长齐丹巴南在一次关于G20的会议上发言(0400)。
迪拜--加纳央行副总裁Millison Narh在一场金融会议上发表讲话(0530)。
曼谷--泰国央行举行为期两天的研讨会(至9月20日)，央行总裁张旭州将致开幕词。
拉各斯--尼日利亚银行业和资本市场会议。尼日利亚央行总裁Sanusi Lamido Sanusi和尼日利亚债务管理局局长Abraham Nwankwo将在会议上发言。
开罗--埃及央行召开货币政策委员会会议。
比勒陀利亚--南非央行宣布利率决议。
9月20日(五)
孟买--印度央行总裁拉詹宣布货币政策声明(0530)。
9月23日(一)
耶路撒冷--以色列央行宣布利率决议。
9月24日(二)
纽约--IMF总裁拉加德出席克林顿全球倡议(Clinton Global Initiative)的开幕全体会议，主题是“为影响而动员”。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
全球重要经济事件一览表
全球外汇市场主要消息
新兴市场重要经济事件预告
美国上市公司业绩公布日程表
金融市场假期一览表
美国重要政经日程
日本重要政经日程
中国重要政经日程
香港重要政经日程
台湾重要政经日程 (编译 朱晓军；审校 王翔琼/于春红)
路透4月11日 - 美联航超量卖票导致一亚裔乘客被拖离飞机的事件在中国社交媒体引发强烈反响，导致母公司联合大陆控股(United Continental Holdings)的股价急跌。
路透新加坡4月11日 - 亚洲石脑油裂解价差周二继续下跌，跌至两周低点每吨74.50美元，因买兴强劲被新加坡、马来西亚、可能还有印度等国的裂解装置停产所抵消。
近月380-cst燃料油5/6月跨月价差跌至正价差，较前一交易日的平价跌0.20美元。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)