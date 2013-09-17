中国个股：中国平安子公司成立总值20亿美元中期票据计划--报载

路透北京9月17日 - 上海证券报周二引述消息人士透露，中国平安保险(集团)股份有限公司 旗下全资附属海外子公司--平安海外（控股），成立了一个总值20亿美元的中期票据计划，并将于周二起在新加坡和香港开始路演，这是国内保险公司首次在境外设立中票计划。

报导指出，虽然中国平安方面表示暂无具体海外投资项目，但市场人士分析认为，无论是从融资规模还是融资属性来看，中国平安此次融资目的很有可能是为其海外投资做资金储备。

对于发行的具体细节，报导引述中国平安相关负责人透露，发行计划设立后，实际的发行时点和金额将视市场情况和未来实际资金需求而定。“该计划将不限币种，后续若美元发行利率持续有优势，将会以美元发行。”已委任汇丰及美林美银安排路演，为中票发行进行推介。

至于背后的融资意图，上述负责人称，与市场传闻的平安集团参与平安银行 定增计划无关。

“此次融资所获资金主要作为中国平安海外（控股）的一般用途，在利率低位时充实该公司长期营运资金，同时也为明年到期的债券预备流动性。”该负责人说。

2011年，平安海外（控股）曾公开发行过三年期20亿元人民币债券，该笔债券将于明年到期。