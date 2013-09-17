中国个股：中国平安子公司成立总值20亿美元中期票据计划--报载

美国热股：美联航事件在中国社交媒体引发强烈反响，母公司股价急跌逾3%
路透4月11日 - 美联航超量卖票导致一亚裔乘客被拖离飞机的事件在中国社交媒体引发强烈反响，导致母公司联合大陆控股(United Continental Holdings)的股价急跌。
路透北京9月17日 - 上海证券报周二引述消息人士透露，中国平安保险(集团)股份有限公司 旗下全资附属海外子公司--平安海外（控股），成立了一个总值20亿美元的中期票据计划，并将于周二起在新加坡和香港开始路演，这是国内保险公司首次在境外设立中票计划。
报导指出，虽然中国平安方面表示暂无具体海外投资项目，但市场人士分析认为，无论是从融资规模还是融资属性来看，中国平安此次融资目的很有可能是为其海外投资做资金储备。
对于发行的具体细节，报导引述中国平安相关负责人透露，发行计划设立后，实际的发行时点和金额将视市场情况和未来实际资金需求而定。“该计划将不限币种，后续若美元发行利率持续有优势，将会以美元发行。”已委任汇丰及美林美银安排路演，为中票发行进行推介。
至于背后的融资意图，上述负责人称，与市场传闻的平安集团参与平安银行 定增计划无关。
“此次融资所获资金主要作为中国平安海外（控股）的一般用途，在利率低位时充实该公司长期营运资金，同时也为明年到期的债券预备流动性。”该负责人说。
2011年，平安海外（控股）曾公开发行过三年期20亿元人民币债券，该笔债券将于明年到期。
中国平安A股周一收报37.94元人民币，过去一个累计上涨10.3%。(完) (发稿 康熙泽；审校 张喜良)
路透4月11日 - 美联航超量卖票导致一亚裔乘客被拖离飞机的事件在中国社交媒体引发强烈反响，导致母公司联合大陆控股(United Continental Holdings)的股价急跌。
路透新加坡4月11日 - 亚洲石脑油裂解价差周二继续下跌，跌至两周低点每吨74.50美元，因买兴强劲被新加坡、马来西亚、可能还有印度等国的裂解装置停产所抵消。
近月380-cst燃料油5/6月跨月价差跌至正价差，较前一交易日的平价跌0.20美元。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)