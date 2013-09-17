中国个股：招商地产拟定向增发收购资产及筹配套资产，总规模65亿

路透上海9月17日 - 中国大型地产公司--招商局地产控股股份有限公司 周二公告称，拟定向增发向大股东蛇口工业区收购资产并募集配套资金，总规模达65亿元人民币，以消除未来上市公司与蛇口工业区产业同业竞争的可能性。

此次，招商地产向蛇口工业区发行约1.81亿股，每股发行价格26.92元，收购后者拥有的海上世界住宅一期以及与其配套的女娲广场土地使用权和文化艺术中心土地使用权，土地使用权的评估价格为48.65亿元。

同时，招商地产向不超过10名投资者定向增发股份，增发价格不低于每股24.23元，募资总额不超过16.22亿元，主要用于补充流动资金。

中信证券 担任本次定向增发的独立财务顾问。

招商地产自8月9日起停牌以筹划重大事项，上一交易日收报28.2元。 (完）