《台湾报摘》--工商时报、经济日报9月17日

美国热股：美联航事件在中国社交媒体引发强烈反响，母公司股价急跌逾3%
路透4月11日 - 美联航超量卖票导致一亚裔乘客被拖离飞机的事件在中国社交媒体引发强烈反响，导致母公司联合大陆控股(United Continental Holdings)的股价急跌。
*工商时报：
--为促使寿险资金投入公共建设，金管会主委曾铭宗、寿险公会理事长许舒博具名邀请各寿险公司〞实际出资或不动产投资决策者〞，明日(18日)开会讨论如何增加寿险资金投入重大公共建设，希望减少障碍，让1,800亿台币资金尽速投资公建。
--苹果 iPhone 5C挥别〞弱机〞形象，再加上鸿海 董事长郭台铭展现抢占4G志在必得的气势，鸿海家族第四季业绩看俏，市值也可望大进补。带头的鸿海市值上日持续向兆元台币逼近，可望今日挑战兆元关卡。
--乙烯轻油裂解厂登陆，确定放行。行政院昨日正式核定企业赴大陆投资负面表列检讨项目，制造业、农业、基础建设等三大类32项产品进一步解禁，以乙烯、丙烯等七项石化产品松绑登陆最受瞩目，和桐 等石化业赴福建古雷投资案可望拔头筹。
*经济日报：
--立法院新会期今日开议，将由行政院长江宜桦提出施政报告。但因江曾说〞做好准备面对没有王金平的立法院〞等语，被批评不尊重国会，在野党扬言杯葛不让江上台，使今天院会充满变数。
--原订2015年除役的中油五轻，迁厂出现大转机，行政院近期可望同意由台聚集团、中石化等民营业者筹组公司向中油承租五轻，让下游各厂可拥有充裕料源，维持台湾乙烯产能不坠。
--金管会新任检查局长王俪娟指出，金管会最快今年底将启动对银行业杀价竞争的金检行动，首波将锁定企业金融放款金额较大的案件查核，尤其是大型联贷案。同时也将检视银行公会遏阻恶性杀价的自律公约，及业者落实遵守的状况。(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 林妙容; 审校 林高同方)
路透4月11日 - 美联航超量卖票导致一亚裔乘客被拖离飞机的事件在中国社交媒体引发强烈反响，导致母公司联合大陆控股(United Continental Holdings)的股价急跌。
路透新加坡4月11日 - 亚洲石脑油裂解价差周二继续下跌，跌至两周低点每吨74.50美元，因买兴强劲被新加坡、马来西亚、可能还有印度等国的裂解装置停产所抵消。
近月380-cst燃料油5/6月跨月价差跌至正价差，较前一交易日的平价跌0.20美元。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)