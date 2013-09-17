《台湾报摘》--工商时报、经济日报9月17日

*工商时报：

--为促使寿险资金投入公共建设，金管会主委曾铭宗、寿险公会理事长许舒博具名邀请各寿险公司〞实际出资或不动产投资决策者〞，明日(18日)开会讨论如何增加寿险资金投入重大公共建设，希望减少障碍，让1,800亿台币资金尽速投资公建。

--苹果 iPhone 5C挥别〞弱机〞形象，再加上鸿海 董事长郭台铭展现抢占4G志在必得的气势，鸿海家族第四季业绩看俏，市值也可望大进补。带头的鸿海市值上日持续向兆元台币逼近，可望今日挑战兆元关卡。

--乙烯轻油裂解厂登陆，确定放行。行政院昨日正式核定企业赴大陆投资负面表列检讨项目，制造业、农业、基础建设等三大类32项产品进一步解禁，以乙烯、丙烯等七项石化产品松绑登陆最受瞩目，和桐 等石化业赴福建古雷投资案可望拔头筹。

*经济日报：

--立法院新会期今日开议，将由行政院长江宜桦提出施政报告。但因江曾说〞做好准备面对没有王金平的立法院〞等语，被批评不尊重国会，在野党扬言杯葛不让江上台，使今天院会充满变数。

--原订2015年除役的中油五轻，迁厂出现大转机，行政院近期可望同意由台聚集团、中石化等民营业者筹组公司向中油承租五轻，让下游各厂可拥有充裕料源，维持台湾乙烯产能不坠。

--金管会新任检查局长王俪娟指出，金管会最快今年底将启动对银行业杀价竞争的金检行动，首波将锁定企业金融放款金额较大的案件查核，尤其是大型联贷案。同时也将检视银行公会遏阻恶性杀价的自律公约，及业者落实遵守的状况。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。