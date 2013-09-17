《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--9月17日

路透香港9月17日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周一收市价的比较.( 1美元=7.7541港元 ) 美国股市周一多数上涨，因前美国财长萨默斯决定退出美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席的角 逐，消除了一些惹起争议的美联储主席人选确认程序的不确定性,道琼工业指数 收升118.72点 ，或0.77%，至15,494.78点。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 207.700 -0.42 11800 16.105 -0.58 中国铝业 9.180 -0.11 14214 2.847 0.26 中国移动 56.550 0.71 180262 87.699 -0.68 中国人寿 41.100 0.24 44195 21.246 -0.95 中石油 112.710 0.28 24785 8.740 -0.91 中石化 79.190 1.53 28180 6.140 -0.80 汇丰控股 56.020 0.23 188955 86.877 -0.26 中电信 53.430 2.45 23404 4.143 0.07 中国联通 16.180 -0.19 146740 12.546 -1.06 兖州煤业 9.970 1.73 44551 7.731 -1.14 华能国际 39.870 -2.78 11094 7.729 -0.27 南方航空 19.640 0.72 5055 3.046 -0.46 东方航空 17.520 1.57 3360 1.359 -50.24 中芯国际 3.610 1.12 23431 0.560 1.79 (完) (整理 赵红梅)