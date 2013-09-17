版本:
中国
亚洲 | 2013年 9月 17日 星期二 08:36 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--9月17日

路透香港9月17日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周一收市价的比较.(
1美元=7.7541港元 )
    
  美国股市周一多数上涨，因前美国财长萨默斯决定退出美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席的角
逐，消除了一些惹起争议的美联储主席人选确认程序的不确定性,道琼工业指数 收升118.72点
，或0.77%，至15,494.78点。 
 公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                               (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
 -------------------------------------------------------------------------------------
 中海油                       207.700   -0.42      11800            16.105      -0.58
 中国铝业                       9.180   -0.11      14214             2.847       0.26
 中国移动                      56.550    0.71     180262            87.699      -0.68
 中国人寿                      41.100    0.24      44195            21.246      -0.95
 中石油                       112.710    0.28      24785             8.740      -0.91
 中石化                        79.190    1.53      28180             6.140      -0.80
 汇丰控股                      56.020    0.23     188955            86.877      -0.26
 中电信                        53.430    2.45      23404             4.143       0.07
 中国联通                      16.180   -0.19     146740            12.546      -1.06
 兖州煤业                       9.970    1.73      44551             7.731      -1.14
 华能国际                      39.870   -2.78      11094             7.729      -0.27
 南方航空                      19.640    0.72       5055             3.046      -0.46
 东方航空                      17.520    1.57       3360             1.359     -50.24
 中芯国际                       3.610    1.12      23431             0.560       1.79
 (完)

 (整理　赵红梅)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐