《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--9月17日

美国热股：美联航事件在中国社交媒体引发强烈反响，母公司股价急跌逾3%
路透4月11日 - 美联航超量卖票导致一亚裔乘客被拖离飞机的事件在中国社交媒体引发强烈反响，导致母公司联合大陆控股(United Continental Holdings)的股价急跌。
路透香港9月17日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周一收市价的比较.( 1美元=7.7541港元 ) 美国股市周一多数上涨，因前美国财长萨默斯决定退出美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席的角 逐，消除了一些惹起争议的美联储主席人选确认程序的不确定性,道琼工业指数 收升118.72点 ，或0.77%，至15,494.78点。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 207.700 -0.42 11800 16.105 -0.58 中国铝业 9.180 -0.11 14214 2.847 0.26 中国移动 56.550 0.71 180262 87.699 -0.68 中国人寿 41.100 0.24 44195 21.246 -0.95 中石油 112.710 0.28 24785 8.740 -0.91 中石化 79.190 1.53 28180 6.140 -0.80 汇丰控股 56.020 0.23 188955 86.877 -0.26 中电信 53.430 2.45 23404 4.143 0.07 中国联通 16.180 -0.19 146740 12.546 -1.06 兖州煤业 9.970 1.73 44551 7.731 -1.14 华能国际 39.870 -2.78 11094 7.729 -0.27 南方航空 19.640 0.72 5055 3.046 -0.46 东方航空 17.520 1.57 3360 1.359 -50.24 中芯国际 3.610 1.12 23431 0.560 1.79 (完) (整理 赵红梅)
路透4月11日 - 美联航超量卖票导致一亚裔乘客被拖离飞机的事件在中国社交媒体引发强烈反响，导致母公司联合大陆控股(United Continental Holdings)的股价急跌。
路透新加坡4月11日 - 亚洲石脑油裂解价差周二继续下跌，跌至两周低点每吨74.50美元，因买兴强劲被新加坡、马来西亚、可能还有印度等国的裂解装置停产所抵消。
近月380-cst燃料油5/6月跨月价差跌至正价差，较前一交易日的平价跌0.20美元。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)