《日本经济分析》日本面临记录最长贸易逆差时期，趋势逆转希望渺茫

标题新闻：美国劳工部职位空缺及劳动力流动调查(JOLTS)显示2月经季调后职位空缺增至574.3万
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日本央行本月公布数据显示，7月以日圆计出口物价较上年同期上升14.3%，但如果以合约货币计则仅下滑1.5%。
日本汽车厂商就是一个恰当的例子。
今年迄今，丰田汽车 、本田汽车 等汽车厂商大多公布出口量下滑，部分原因在于他们继续将生产转至国外。
例如，本田一年前将CRV运动型多功能车(SUV)的生产由东京附近的狭山市工厂转至北美工厂。
日本汽车厂商还避免在主要海外市场对出口汽车降价，部分原因在于美国以及其他地区对日本利用日圆贬值提升竞争力很敏感。
分析师称，只要日本出口商选择追求更多获利，而不是寻求获得更大的海外市场份额，从而提高国内业务投资和薪资，那么日圆疲弱对经济成长几乎没什么影响。
“日圆疲弱发挥影响的关键是出口价格是否下降，是否提升出口竞争力，”大和总研分析师Masahiko Hashimoto在一份研究报告中指出。
“只要出口量没有明显上升，就无需提高国内产量，因此不会对经济起到太大连锁效应。”(完) (编译 王冠中/李爽/王兴亚/戴素萍 审校 徐文焰/石冠兰)
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路透4月11日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 272.7 93 270.0 16 * 5月 257.1 44 256.5 6 * 6月 247.3 162 245.5 90 * 7月 238.7 308 238.1 138 * 8月 233.1 1024 231.6 754 * 9月 229.3 5816 227.5 1315 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编
路透4月11日 - 美联航超量卖票导致一亚裔乘客被拖离飞机的事件在中国社交媒体引发强烈反响，导致母公司联合大陆控股(United Continental Holdings)的股价急跌。