《日本经济分析》日本面临记录最长贸易逆差时期，趋势逆转希望渺茫

日本央行本月公布数据显示，7月以日圆计出口物价较上年同期上升14.3%，但如果以合约货币计则仅下滑1.5%。

日本汽车厂商就是一个恰当的例子。

今年迄今，丰田汽车 、本田汽车 等汽车厂商大多公布出口量下滑，部分原因在于他们继续将生产转至国外。

例如，本田一年前将CRV运动型多功能车(SUV)的生产由东京附近的狭山市工厂转至北美工厂。

日本汽车厂商还避免在主要海外市场对出口汽车降价，部分原因在于美国以及其他地区对日本利用日圆贬值提升竞争力很敏感。

分析师称，只要日本出口商选择追求更多获利，而不是寻求获得更大的海外市场份额，从而提高国内业务投资和薪资，那么日圆疲弱对经济成长几乎没什么影响。

“日圆疲弱发挥影响的关键是出口价格是否下降，是否提升出口竞争力，”大和总研分析师Masahiko Hashimoto在一份研究报告中指出。