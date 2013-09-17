新加坡数据：新加坡8月非石油类出口同比降6.2%，路透调查预估为升2.3%

标题新闻：美国劳工部职位空缺及劳动力流动调查(JOLTS)显示2月经季调后职位空缺增至574.3万
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲 浏览英文报导全文，请点选
路透新加坡9月17日 - 新加坡国际企业发展局周二公布的贸易数据显示，8月非石油类出口经季节调整后较上月下降6.0%，路透调查预估为增加0.4%；较上年同期下降6.2%，路透调查预估为上升2.3%。
以下为详细数据：
7月* 8月
非石油类出口
经季调较前月变动**(%) -1.8 -6.0
较上年同期变动(%) -1.9 -6.2
电子产品出口 -11.1 -9.2
药品出口 -32.0 -31.1
对欧盟出口 -38.5 -20.8
对美国出口 17.4 -6.7
对中国出口 4.8 15.3
* 7月部分数据下修
** 经季节调整
欲浏览出口详细数据，请参看新加坡国际企业发展局网站
(完) (编译 朱晓军；审校 李爽)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲 浏览英文报导全文，请点选
路透4月11日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 272.7 93 270.0 16 * 5月 257.1 44 256.5 6 * 6月 247.3 162 245.5 90 * 7月 238.7 308 238.1 138 * 8月 233.1 1024 231.6 754 * 9月 229.3 5816 227.5 1315 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编
路透4月11日 - 美联航超量卖票导致一亚裔乘客被拖离飞机的事件在中国社交媒体引发强烈反响，导致母公司联合大陆控股(United Continental Holdings)的股价急跌。