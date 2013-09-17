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货币新闻 | 2013年 9月 17日 星期二 08:44 BJT

新加坡数据：新加坡8月非石油类出口同比降6.2%，路透调查预估为升2.3%

路透新加坡9月17日 - 新加坡国际企业发展局周二公布的贸易数据显示，8月非石油类出口经季节调整后较上月下降6.0%，路透调查预估为增加0.4%；较上年同期下降6.2%，路透调查预估为上升2.3%。

以下为详细数据：

7月* 8月

非石油类出口

经季调较前月变动**(%) -1.8 -6.0

较上年同期变动(%) -1.9 -6.2

电子产品出口 -11.1 -9.2

药品出口 -32.0 -31.1

对欧盟出口 -38.5 -20.8

对美国出口 17.4 -6.7

对中国出口 4.8 15.3

* 7月部分数据下修

** 经季节调整

欲浏览出口详细数据，请参看新加坡国际企业发展局网站

(www.iesingapore.com)

(完) (编译 朱晓军；审校 李爽)
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