全球金市：金价盘旋在五周低点附近，市场关注美联储缩减购债前景

美国热股：美联航事件在中国社交媒体引发强烈反响，母公司股价急跌逾3%
路透4月11日 - 美联航超量卖票导致一亚裔乘客被拖离飞机的事件在中国社交媒体引发强烈反响，导致母公司联合大陆控股(United Continental Holdings)的股价急跌。
金价今年跌去逾20%，因美国经济复苏降低了黄金的避险魅力。周一的数据显示，美国8月制造业产出上升，汽车装配速度跳涨至六年高点，这是第三季开始开经济增长缓慢之后显现的一个乐观迹象。
英美资源集团 已退出阿拉斯加州的Pebble铜金矿项目，留下Northern Dynasty 独自进行开矿计划，Pebble是全球储量最大的铜金矿之一，也是对环境构成巨大挑战的项目，对该项目的调研已经进行了近三十年。(完)
路透4月11日 - 美联航超量卖票导致一亚裔乘客被拖离飞机的事件在中国社交媒体引发强烈反响，导致母公司联合大陆控股(United Continental Holdings)的股价急跌。
路透新加坡4月11日 - 亚洲石脑油裂解价差周二继续下跌，跌至两周低点每吨74.50美元，因买兴强劲被新加坡、马来西亚、可能还有印度等国的裂解装置停产所抵消。
近月380-cst燃料油5/6月跨月价差跌至正价差，较前一交易日的平价跌0.20美元。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)