全球金市：金价盘旋在五周低点附近，市场关注美联储缩减购债前景

金价今年跌去逾20%，因美国经济复苏降低了黄金的避险魅力。周一的数据显示，美国8月制造业产出上升，汽车装配速度跳涨至六年高点，这是第三季开始开经济增长缓慢之后显现的一个乐观迹象。

英美资源集团 已退出阿拉斯加州的Pebble铜金矿项目，留下Northern Dynasty 独自进行开矿计划，Pebble是全球储量最大的铜金矿之一，也是对环境构成巨大挑战的项目，对该项目的调研已经进行了近三十年。(完)