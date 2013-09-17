《台湾重要政经日程》--9月17日

美国热股：美联航事件在中国社交媒体引发强烈反响，母公司股价急跌逾3%
路透4月11日 - 美联航超量卖票导致一亚裔乘客被拖离飞机的事件在中国社交媒体引发强烈反响，导致母公司联合大陆控股(United Continental Holdings)的股价急跌。
===================今日重要政经消息=====================
9/17(二)
--09:00 台湾立法院开议，行政院长江宜桦施政总质询。
--10:00 台湾反核行动联盟〞撤回鸟笼公投提案、立即停建核四〞记者会。
--16:00 经济部能源局〞提振经济列车〞记者会。
--资策会〞展望2014全球资通讯产业发展趋势记者会〞。
=================近期重要政经消息======================
9/19-9/20
--中秋节放假及隔日调整放假，金融市场休市。
9/23(一)
--08:30 主计总处公布8月季调失业率。上月为4.18%。
--14:00 台湾财政部公布第四季公债/国库券发行计画。
9/25(三) *--14:30 元富投顾投资策略研讨会。
--16:00 经济部公布8月外销订单。上月为年增0.5%。
--16:00 央行公布8月M2货币总计数年增率。上月为年增5.42%。
9/26(四)
--16:00 经济部公布8月工业生产指数。上月为年增2.07%。
--约17:00 台湾央行召开第三季全体理监事会议后记者会。
*10/2(三)
--14:00 仲量联行第三季办公大楼市场报告记者会。
10/4(五)
--16:10 央行公布至9月底的外汇存底，8月底为4,093.88亿美元。
10/7(一)
--08:30 主计总处公布9月消费者物价指数年增率，上月为年减0.79%。
--16:00 财政部公布9月进出口数据，上月出口为年增3.6%。
10/10(四)
--国庆日休市一日。
11/20(三)
--16:10 央行公布第三季经常帐以及国际收支余额。第二季经常帐顺差138.0亿美元。
2014年
1/1 (三)
--元旦金融市场休市一日。
1/30(四)-2/4(二)
--农历春节假期。
2/28(五)
--和平纪念日金融市场休市。
4/4(五)
--儿童节金融市场休市。
6/2 (五)
--端午节休市一日。
9/8(一)
--中秋节休市一日。
10/10(五)
--国庆日休市一日。
注：*表新增。(完) (记者 高洁如; 审校 林高丽)
路透4月11日 - 美联航超量卖票导致一亚裔乘客被拖离飞机的事件在中国社交媒体引发强烈反响，导致母公司联合大陆控股(United Continental Holdings)的股价急跌。
路透新加坡4月11日 - 亚洲石脑油裂解价差周二继续下跌，跌至两周低点每吨74.50美元，因买兴强劲被新加坡、马来西亚、可能还有印度等国的裂解装置停产所抵消。
近月380-cst燃料油5/6月跨月价差跌至正价差，较前一交易日的平价跌0.20美元。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)