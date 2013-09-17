中美贸易：中美企业签署协议，中国将购买28亿美元的美国大豆

路透爱荷华州9月16日 - 中国数家企业与美国农产品出口商周一签署协议，购买483万吨美国大豆，价值约28亿美元。

在美国大豆出口协会举行的议式上，中国粮油食品进出口(集团)有限公司(COFCO)、中国储备粮管理公司和中国中纺集团公司等中国企业的高管与来自美国Archer Daniels Midland 、邦吉 和Columbia Grain等公司的代表分别签署了13项协议。

与会的一位贸易商表示，这些大豆将在9月1日开始的本销售年度发运，可能会赶在明年3月新一季南美大豆涌入市场之前。

中国是全球最大的大豆进口国，上一季从美国进口超过2,150万吨大豆，从所有产地进口了5,950万吨。美国农业部预计，本季中国从所有产地的进口料为6,900万吨，为连续第10年增长。(完)