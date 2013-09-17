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亚洲 | 2013年 9月 17日 星期二 08:51 BJT

《香港重要政经日程》--9月17日-9月24日

==================今日重要政经消息==================

9月17日（周二）

--公布6-8月失业率。

--天喔国际 首日挂牌。

--普拉达 公布截至7月底半年度业绩。

--14:30 香港贸易发展局公布最新出口指数。

--15:00 大华银行宣布在港推出海外直接投资谘询服务。

--16:00 大酒店 和盛高置地 新闻发布会，宣布出售在上海的住宅。

==================近期重要政经消息==================

9月20日（周五）

--中秋节翌日公众假期。

9月23日(周一)

--香港投资基金协会第七届年会。

--16:30 8月消费者物价指数公布。

--16:30 6月就业及劳工需求统计数字公布。

*9月24日(周二)

--亚太卫星通信委员会(APSCC)会议暨展览会（至9月26日）。

--10:45 景顺投资研讨会-第四季度全球及中国市场展望。

--13:10 美国驻港总领事克利福德.哈特出席美国商会，谈对美国的印象及与香港的合作关系。

注：1.“*”代表新增。

2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。(完) (整理 赵红梅；审校 林高丽)
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