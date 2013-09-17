《香港重要政经日程》--9月17日-9月24日

美国热股：美联航事件在中国社交媒体引发强烈反响，母公司股价急跌逾3%
路透4月11日 - 美联航超量卖票导致一亚裔乘客被拖离飞机的事件在中国社交媒体引发强烈反响，导致母公司联合大陆控股(United Continental Holdings)的股价急跌。
==================今日重要政经消息==================
9月17日（周二）
--公布6-8月失业率。
--天喔国际 首日挂牌。
--普拉达 公布截至7月底半年度业绩。
--14:30 香港贸易发展局公布最新出口指数。
--15:00 大华银行宣布在港推出海外直接投资谘询服务。
--16:00 大酒店 和盛高置地 新闻发布会，宣布出售在上海的住宅。
==================近期重要政经消息==================
9月20日（周五）
--中秋节翌日公众假期。
9月23日(周一)
--香港投资基金协会第七届年会。
--16:30 8月消费者物价指数公布。
--16:30 6月就业及劳工需求统计数字公布。
*9月24日(周二)
--亚太卫星通信委员会(APSCC)会议暨展览会（至9月26日）。
--10:45 景顺投资研讨会-第四季度全球及中国市场展望。
--13:10 美国驻港总领事克利福德.哈特出席美国商会，谈对美国的印象及与香港的合作关系。
注：1.“*”代表新增。
2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。(完) (整理 赵红梅；审校 林高丽)
路透4月11日 - 美联航超量卖票导致一亚裔乘客被拖离飞机的事件在中国社交媒体引发强烈反响，导致母公司联合大陆控股(United Continental Holdings)的股价急跌。
路透新加坡4月11日 - 亚洲石脑油裂解价差周二继续下跌，跌至两周低点每吨74.50美元，因买兴强劲被新加坡、马来西亚、可能还有印度等国的裂解装置停产所抵消。
近月380-cst燃料油5/6月跨月价差跌至正价差，较前一交易日的平价跌0.20美元。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)