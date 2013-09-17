《中国报摘》--其他报纸重要消息9月17日

**上海证券报**

--中国广东省省长朱小丹证实，国家专题调研组近日对“粤港澳自由贸易区”进行了调研，很快会就自贸区的定位及功能向中央作报告。

--中国证券金融公司将从9月18日起扩大转融券业务试点范围，试点券商将由原有的11家增加至30家，标的证券数量将由原有的87只股票增加至287只股票。

--义乌金融改革专项方案今日将公布。核心任务是“市场采购”贸易方式的确立，此外还有土地、行政管理体制和金融三项专项配套改革。

**证券时报**

--香江集团拟牵头发起设立广东香江银行股份有限公司，注册资本暂定为30亿元人民币，其中80%为自担风险股份。

--大量资金借道基金专户参与上市公司定增，其中最引人注目的是一些神秘资金穿上专户的马甲通过定增举牌上市公司，以专户产品形态最高持股超过20%。

**第一财经日报**

--尽管463号文要求各地方政府及所属机关事业单位、社会团体，不得出具担保函、承诺函、安慰函等直接或变相的担保协议，中江国际信托股份有限公司发行的一份信托计划，仍显示福建省龙岩市财政局承诺安排资金为地方融资平台“兜底”，并由地方政府予以确认。

**21世纪经济报 道**

--煤炭资源税从量计征到从价计征改革已箭在弦上，目前各省上报的方案中，煤炭资源税从价计征税率从2%-10%不等。(完)