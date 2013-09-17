《香港报摘》--其他报纸重要消息9月17日

*明报

--苹果 最新iPhone 5s和5c将于本周五(20日)发售，首度成为全球第一批发行地区的中国，与苹果合作的两大电讯商之一中电信 ，率先公布新iPhone的月费计划。但香港的电讯商仍未披露新iPhone套餐收费。

--内地综合食品制造商天喔国际 的香港公开发售录得55倍超额认购，暗盘价周 一(16日)最高升至3.34港元，较招股价高6%。

*星岛日报

--中电 公布，由于政府向中电发还的16亿港元地租及差饷特别回扣，将在10月中派完，需由10月16日起，每度电费上调二仙一，变相加价2%；若与去年同期比较，电费累积加幅达8%。

--广东省省长朱小丹指，金融业务将是粤港澳三地未来的合作重点，其中人民币离岸及跨境业务的合作更是关键。他又透露，粤港澳自由贸易区正在筹划中，将定位为区域性的自贸区，冀发挥香港的优势，带动珠三角发展。

--永亨银行 公布，包括冯氏家族在内的主要股东，正就可能卖盘获独立第三方接洽。有分析估计，永亨的售价或可介乎2.3至2.6倍的市帐率，每股作价150至170港元，料涉资逾200亿港元。 (B04)

*苹果日报

--上海综合保税区相关人士透露，中国(上海)自由贸易区将于10月1日正式启动，并率先推行56项政策，惟涉及金融开放内容可能只是小部份；而年底会再推行包括存款利率市场化的42项改革政策。

--中国人寿 公布，今年1月至8月未经审计累计原保险保费收入，按年升至约2,469亿元人民币，按年增7.7%。若单计8月份，保费收入为238亿元人民币，按年跌8.5%。

*东方日报

--国泰航空 公布，8月客运量连续三个月录得按年增长，货运量亦止跌回升0.3%，为今年2月以来首次，但首八个月计则仍持续疲弱，载客量较去年同期仅升2.6%，累积运力仍跌3.7%。

--名牌手袋代工商--时代集团 行政总裁杨和辉表示，期望两年内将零售收入比重提升至3至5%，不过制造业务受环球经济影响，客户落单仍然比较审慎。

--受惠长实 荃湾昇柏山及新世界 元朗溱柏销售带动，新盘市场本月首15天共售出约715伙，成交总值逾37亿港元，较8月份全月销售量及金额分别高出29%及8.8%。

*文汇报

--长实 执行董事赵国雄表示，市场已消化美国联储局或于短期内退市的消息，加上联储局主席的接任人已渐明朗化，相信市场对息口上升的忧虑已减退。他又称，有信心长实于本港的卖楼目标可如期达300亿港元。

--渣打 香港行政总裁洪丕正表示，目前上海自贸区仍未有详细政策公布，故不能作出明确评论，但认为有关发展反映中央对内地金融改革的决心。他期望本港可担当配合角色。

--华为 宣布，在日本建立全球首个3.5GHz的LTE-A试验网络，最近一次网络示范展示凭藉LTE-A技术，网络可支援高达770 Mb/s的下载速度。

*大公报

--香港信贷 今天起招股，发行1亿股新股，每股招股价由0.85港元至1.03港元，计划集资约1亿港元，其中约80%集资金额将用于扩大按揭贷款，及吸纳新客以扩大市场占有率，预计10月2日上市。

--恒隆地产 董事长陈启宗强调，不担心新地 上海除家汇项目落成后对集团旗下上海恒隆广场及港汇广场带来压力；但坦言会不断翻新该两个商场，以迎接新挑战，惟未有透露需投入的金额。(完)