中国证券：转融券标的券和试点券商扩容，业务规模可望倍增

路透上海9月17日 - 中国证券金融股份有限公司周一稍晚宣布，开展转融券业务的试点券商由原先的11家增至30家；而且转融券标的券亦由原先的87家增至287家。国内媒体初步测算，此次扩容可使融券业务量及余额增加约110%，A股市场的双向交易机制更趋明显。

证金公司网站显示，自周三起，转融通标的券范围扩大至287只股票，包括首次纳入范围的九只创业板股票。这意味着转融通将覆盖A股流通市值的六成以上。

目前国内开展融资融券业务的券商共79家，融资融券标的股票达700只。不过融资和融券业务发展极度不平衡，融资业务量占据两融交易总量的95%以上。这其中的主要原因之一就是可供融券的标的券较少，以及开展该项业务的券商不多。

据中国证金公司数据，截止周一，转融资交易的余额为575.38亿元，转融券涉及17只标的券共约1.3亿股，市值达16.36亿元。