中国证券：转融券标的券和试点券商扩容，业务规模可望倍增

美国热股：美联航事件在中国社交媒体引发强烈反响，母公司股价急跌逾3%
路透4月11日 - 美联航超量卖票导致一亚裔乘客被拖离飞机的事件在中国社交媒体引发强烈反响，导致母公司联合大陆控股(United Continental Holdings)的股价急跌。
路透上海9月17日 - 中国证券金融股份有限公司周一稍晚宣布，开展转融券业务的试点券商由原先的11家增至30家；而且转融券标的券亦由原先的87家增至287家。国内媒体初步测算，此次扩容可使融券业务量及余额增加约110%，A股市场的双向交易机制更趋明显。
证金公司网站显示，自周三起，转融通标的券范围扩大至287只股票，包括首次纳入范围的九只创业板股票。这意味着转融通将覆盖A股流通市值的六成以上。
目前国内开展融资融券业务的券商共79家，融资融券标的股票达700只。不过融资和融券业务发展极度不平衡，融资业务量占据两融交易总量的95%以上。这其中的主要原因之一就是可供融券的标的券较少，以及开展该项业务的券商不多。
据中国证金公司数据，截止周一，转融资交易的余额为575.38亿元，转融券涉及17只标的券共约1.3亿股，市值达16.36亿元。
中国证金公司主要职责是为证券公司融资融券业务提供资金和证券的转融通服务。随着国内券商两融业务的不断增发，证金公司近期已启动第二次增资扩股工作，计划募资115亿股。（完） (发稿 林琦; 审校 林高丽)
路透4月11日 - 美联航超量卖票导致一亚裔乘客被拖离飞机的事件在中国社交媒体引发强烈反响，导致母公司联合大陆控股(United Continental Holdings)的股价急跌。
路透新加坡4月11日 - 亚洲石脑油裂解价差周二继续下跌，跌至两周低点每吨74.50美元，因买兴强劲被新加坡、马来西亚、可能还有印度等国的裂解装置停产所抵消。
近月380-cst燃料油5/6月跨月价差跌至正价差，较前一交易日的平价跌0.20美元。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)