《中国公司债发行日程表》--9月17日

美国热股：美联航事件在中国社交媒体引发强烈反响，母公司股价急跌逾3%
路透4月11日 - 美联航超量卖票导致一亚裔乘客被拖离飞机的事件在中国社交媒体引发强烈反响，导致母公司联合大陆控股(United Continental Holdings)的股价急跌。
欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 ) 以下为部分申请发行公司债的上市公司: 发债主体 总额度 拟发规模 期限 年利率 主承销商 主体评级 发行时间 (亿元) (亿元) (年) (网下) =========================================================================================== *比亚迪 至多60 30 5 利率区间5.60%-6.60% 瑞银证券 AA+ 9/23-9/25 （附第3年末投资者回售选择权） 高盛高华证券、中德证券 =========================================================================================== 航民股份 不超5.5 2.5 3 6.60% 浙商证券 AA 9/16-9/18 (浙江航民实业集团提供担保) =========================================================================================== 海南瑞泽 至多2.8 2.8 5 利率区间6.50%-7.00% 广发证券 AA- 9/18-9/24 (第3年末附投资者选择权/广东融资再担保公司提供担保) =========================================================================================== 注:*代表新增。(完) (整理 李宏薇; 审校 康熙泽)
路透4月11日 - 美联航超量卖票导致一亚裔乘客被拖离飞机的事件在中国社交媒体引发强烈反响，导致母公司联合大陆控股(United Continental Holdings)的股价急跌。
路透新加坡4月11日 - 亚洲石脑油裂解价差周二继续下跌，跌至两周低点每吨74.50美元，因买兴强劲被新加坡、马来西亚、可能还有印度等国的裂解装置停产所抵消。
近月380-cst燃料油5/6月跨月价差跌至正价差，较前一交易日的平价跌0.20美元。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)