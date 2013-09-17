中国经济：大力发展轨道交通，促进公共交通发展--住建部副部长

路透北京9月17日 - 中国住房和城乡建设部副部长仇保兴称，应不失时机，大力发展轨道交通，促进公共交通的发展，加快居民绿色出行习惯的形成。

住建部网站周一晚间新闻稿援引他并表示，力争到2015年实现全国城市公共供水普及率95%和水质达标双目标。

“目前运行、在建和批准规划的轨道交通线路全部投运，也仅为欧盟一些人口密度较大城市群的50%左右，轨道交通的规划建设还存在巨大的发展空间。”仇保兴称。

他并表示，“十二五”（2011-2015年）期间将重点做好以下工作：针对供水设施落后、不能保证出厂水水质稳定达标问题，升级改造水厂规模6,714万立方米／日。针对管网漏损和二次污染问题，更新改造使用年限超过50年和管材劣质的9.23万公里供水管网。

同时，为满足新增城镇人口用水和城乡统筹区域供水的需求，新建水厂规模5,545万立方米／日、供水管网18.5万公里。加强供水水质检测监管能力建设和供水应急能力建设。此外，还将配合环保、水利等部门加强饮用水水源建设与保护，合理利用水资源，限期关闭城市公共供水管网覆盖范围内的自备水井。

仇保兴称，要加强市政地下管网管理与改造，包括供水、污水、雨水、燃气、供热、通信等各类地下管网，建立地下管网协调制度与信息化管理网络。要求开展城市地下综合管廊试点工作，提出用三年左右时间，在全国36个大中城市全面启动。

针对目前中国城市“逢雨必涝”现象，仇保兴表示，住建部要求按照对城市生态环境影响最低的开发建设理念--低影响开发理念，大力发展绿色建筑，从建筑物对雨水分级收集利用开始，强化雨水的滞、渗、蓄，加强排水防涝设施、排水通道的建设，强化江河水系的治理。