中国经济：大力发展轨道交通，促进公共交通发展--住建部副部长

美国热股：美联航事件在中国社交媒体引发强烈反响，母公司股价急跌逾3%
路透4月11日 - 美联航超量卖票导致一亚裔乘客被拖离飞机的事件在中国社交媒体引发强烈反响，导致母公司联合大陆控股(United Continental Holdings)的股价急跌。
路透北京9月17日 - 中国住房和城乡建设部副部长仇保兴称，应不失时机，大力发展轨道交通，促进公共交通的发展，加快居民绿色出行习惯的形成。
住建部网站周一晚间新闻稿援引他并表示，力争到2015年实现全国城市公共供水普及率95%和水质达标双目标。
“目前运行、在建和批准规划的轨道交通线路全部投运，也仅为欧盟一些人口密度较大城市群的50%左右，轨道交通的规划建设还存在巨大的发展空间。”仇保兴称。
他并表示，“十二五”（2011-2015年）期间将重点做好以下工作：针对供水设施落后、不能保证出厂水水质稳定达标问题，升级改造水厂规模6,714万立方米／日。针对管网漏损和二次污染问题，更新改造使用年限超过50年和管材劣质的9.23万公里供水管网。
同时，为满足新增城镇人口用水和城乡统筹区域供水的需求，新建水厂规模5,545万立方米／日、供水管网18.5万公里。加强供水水质检测监管能力建设和供水应急能力建设。此外，还将配合环保、水利等部门加强饮用水水源建设与保护，合理利用水资源，限期关闭城市公共供水管网覆盖范围内的自备水井。
仇保兴称，要加强市政地下管网管理与改造，包括供水、污水、雨水、燃气、供热、通信等各类地下管网，建立地下管网协调制度与信息化管理网络。要求开展城市地下综合管廊试点工作，提出用三年左右时间，在全国36个大中城市全面启动。
针对目前中国城市“逢雨必涝”现象，仇保兴表示，住建部要求按照对城市生态环境影响最低的开发建设理念--低影响开发理念，大力发展绿色建筑，从建筑物对雨水分级收集利用开始，强化雨水的滞、渗、蓄，加强排水防涝设施、排水通道的建设，强化江河水系的治理。
此外，还要通过建设城市湿地公园、下沉式绿地、集雨型绿地等提升城市绿地阻滞、吸收雨洪，防涝排涝、汇聚雨水回收利用、回渗补充地下水、净化水体、保护水生态等功能。（完） (发稿 谢衡; 审校 张喜良)
路透4月11日 - 美联航超量卖票导致一亚裔乘客被拖离飞机的事件在中国社交媒体引发强烈反响，导致母公司联合大陆控股(United Continental Holdings)的股价急跌。
路透新加坡4月11日 - 亚洲石脑油裂解价差周二继续下跌，跌至两周低点每吨74.50美元，因买兴强劲被新加坡、马来西亚、可能还有印度等国的裂解装置停产所抵消。
近月380-cst燃料油5/6月跨月价差跌至正价差，较前一交易日的平价跌0.20美元。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)