《中国2013年经济指标各方预测值一览》--9月17日

美国热股：美联航事件在中国社交媒体引发强烈反响，母公司股价急跌逾3%
路透4月11日 - 美联航超量卖票导致一亚裔乘客被拖离飞机的事件在中国社交媒体引发强烈反响，导致母公司联合大陆控股(United Continental Holdings)的股价急跌。
路透上海9月17日 - 以下为中国官方及部分权威机构对中国2013年重要经济指标同比增幅的预测值: 政府目标 预测值/预测者/预测时间 实际值 2013年 2013年 2013年8月/2012年全年 国内生产 7.5%左右 *7.6%/中金公司/13年9月 7.5%/7.8% 总值(GDP) *7.5%/星展银行/9月 (7.5%为2013年二季度数据) 7.5%/恒生银行/7月 7.5%左右波动/工行城市金融研究所/7月 7.5%左右/交通银行金融研究中心/7月 7.6%/德意志银行/7月 7.7%/亚洲开发银行/7月 7.6%左右/国家信息中心/7月 7.6%左右/兴业银行首席经济学家鲁政委/6月 7.4%/巴克莱银行/7月 能实现7.5%/中国银行/6月 7.4%/汇丰/6月 7.5%/瑞银/6月 8.2%/摩根士丹利/5月 7.75%/国际货币基金组织(IMF)/5月 7.6%/摩根大通/5月 8%左右/发改委宏观经济研究院副院长陈东琪/5月 8.3%/世界银行/4月 7.8%/澳新银行/4月 8.5%/OECD/3月 8.2%/申银万国证券研究所/1月 8.3%/渣打银行/1月 8.4%左右/中科院预测科学研究中心/1月 略超8%/中国国际经济交流中心/1月 8%左右/国务院发展研究中心/1月 居民消费 3.5%左右 3%左右/工商银行城市金融研究所/13年7月 2.6%/2.6% 价格指数(CPI) 2.5%左右/国家信息中心/7月 不超过3%/中国银行/6月 2.8%/恒生银行/6月 2.7%/瑞银/6月 2.6%/巴克莱/6月 3%左右/发改委宏观经济研究院副院长陈东琪/5月 3.5%左右/澳新银行/4月 3.5%/星展银行/3月 3.5%左右/中科院预测科学研究中心/1月 4%/渣打银行/1月 3%-4%/中国国际经济交流中心/1月 工业生产者出厂 -- -0.1%/中金公司/13年4月 -1.6%/-1.7% 价格指数(PPI) 广义货币 13% 14%/中金公司/13年6月 14.7%/13.8% 供应量(M2) 16.5%/人民大学/12年11月 新增人民币贷款 -- 8.5万亿左右/中国银行/13年3月 7,113亿元/8.2万亿元 9万亿左右/交行金融研究中心/12年12月 9万亿左右/中金公司/12月 贸易顺差/逆差 -- 2,800亿美元左右/国家信息中心/13年8月 286.1亿美元/2,311亿美元 社会消费品 14.5% 13%左右/国家信息中心/13年8月 13.4%/14.3% 零售总额 12%左右/工商银行城市金融研究所/7月 14.1%/交行金融研究中心/7月 固定资产投资 18% 20%左右/工商银行城市金融研究所/13年7月 20.3%/20.6% (不含农户) 20.4%/交行金融研究中心/7月 (20.3%为1-8月数据) 22.5%/海通证券/5月 22%/国家信息中心/12年12月 21.5%/摩根大通/11月 注:1、*表示新增 2、以上数据均来自媒体的公开报导 3、机构全称: 央行--中国人民银行 国研中心--国务院发展研究中心 发改委研究院--发改委宏观经济研究院 中金公司--中国国际金融有限公司 经合组织--经济合作暨发展组织(OECD) IMF--国际货币基金组织(完) (整理 李宏薇; 审校 康熙泽)
路透4月11日 - 美联航超量卖票导致一亚裔乘客被拖离飞机的事件在中国社交媒体引发强烈反响，导致母公司联合大陆控股(United Continental Holdings)的股价急跌。
路透新加坡4月11日 - 亚洲石脑油裂解价差周二继续下跌，跌至两周低点每吨74.50美元，因买兴强劲被新加坡、马来西亚、可能还有印度等国的裂解装置停产所抵消。
近月380-cst燃料油5/6月跨月价差跌至正价差，较前一交易日的平价跌0.20美元。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)