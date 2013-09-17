更正-《独家新闻》印度外商银行将提供美元存款的预付贷款

(更正：正文第五段译文有误，应为“采取这些措施，主要是因为更具有建设性的政府相关行动不是取消了就是放缓了。”而非“这一切都是因为政府相关行动不论是否实现，都更具有建设性。”)

路透新加坡9月16日 - 为了回应印度当局扞卫疲弱汇率的举动，外资银行业者正努力从移居海外印度人那里筹措数以10亿计的美元，这意味着政府可以不需要发行主权债券或国家支持存款计画，便可吸引资金流入。

私人银行业消息人士向路透表示，在印度央行推出各项刺激措施后，外资银行业者纷纷对在印度设有美元存款的海外印度富人提供预付融资；印度央行提出的措施包括低廉的美元/卢比互换价格等等。

此举将迎回2000年曾成功吸引海外印度人美元流入的措施，当时卢比也面临压力。消息人士称，银行业者这么做可望筹得约100亿美元，甚至更多。

“这是一种隐性的印度海外居民债券，因为这基本上会把资金锁定，”新加坡里昂证券(CLSA)资深分析师Rajeev Malik表示。他说，这个业务的一大特点就是提供给海外印度人杠杆融资，另一特点就是央行提供优惠的美元/印度卢比互换价格。

“采取这些措施，主要是因为更具有建设性的政府相关行动不是取消了就是放缓了。”

卢比兑美元8月底跌至69卢比附近的历史低点，因投资人认为印度创纪录的经常帐赤字、庞大的财政赤字、经济放缓持续成长等因素，使其成为最容易受到美国缩减货币刺激计画打击的新兴经济体之一。

私人银行消息人士称，将推出相关措施的外资银行包括花旗集团 、星展集团 、渣打银行 等，将会在本周推出这个特别帐户。

四名私人银行消息人士表示，针对最富裕的私人银行客户，这些银行将提供其存放于印度的外币存款约90%的贷款额度。

这项计画是海外居民外币银行帐户(FNCR)措施的变形，FCNR是一种海外印度人可以开立的五种外币帐户，其中包括美元、欧元及英镑，将这些资金存在本地银行，就可赚取固定利率。

作为拯救卢比汇率的部分措施，印度央行上月开放FCNR存款利率自由浮动。

印度央行允许银行提供这类三至五年期贷款较LIBOR加码多达400点，同时这些存款也不用提取法定准备金。

为了鼓励银行业者，印度央行也以3.5%的固定利率提供三年期以上FCNR存款的互换，这个利率水准不到现行市场水准的一半。这个互换窗口一直开放至11月30日为止。(完)