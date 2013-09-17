港报社评：外力介入徒添猜疑民主派勿与美英合流--明报9月17日

美国热股：美联航事件在中国社交媒体引发强烈反响，母公司股价急跌逾3%
路透4月11日 - 美联航超量卖票导致一亚裔乘客被拖离飞机的事件在中国社交媒体引发强烈反响，导致母公司联合大陆控股(United Continental Holdings)的股价急跌。
近年，西方阵营对于香港事务，本已兴趣不大，因而，近日中国外交部发言人、外交部驻港特派员公署以至特区政府，先后批评美国和英国外交官员的举措，就特别值得关注。美英对港事转趋高调，北京一再强硬回应，反映敏感神经已经被挑动。民主派要保持清醒和谨慎处理，勿对美英有不必要的期望。
外交人员，如新任美国驻港总领事夏千福，了解驻地政经社会一些状况，甚至「收风」等，在所难免；至于这样的外交人员目的是否蒐集情报，北京即使不爽，最多也只能表达不满。
继夏千福后，英国外交及联邦事务官国务大臣施维尔在香港报章撰文，开宗明义谈及香港的普选，并表示英国「随时准备提供任何支援」。北京提高调门批评施维尔，因他的说法已非笼统支持民主那么简单。施维尔应解释「随时准备提供任何支援」的内容，港人有权知道英国的打算，不应被蒙在鼓里。
美英介入香港政制争议，使政制议题超逾香港范围，若发展至民主党主席刘慧卿所说「在国际层面讨论」，则事态性质又升级。若加入国际元素，肯定中国会就此与西方展开一场斗争，则届时作为战场的香港会发生什么事，就难以预估了。
美英就香港事务最终有什么盘算，无从得知，不过事态关键仍然在香港，特别是民主派拒绝与他们在同一阵线对付中国，则与中央政府对政制安排的商讨，会建立起一定互信。香港的民主进程已经到了关键时刻，政治人物和政党应该抛开美英盘算的影响，切实与中央商讨，寻求可以取得最大公约数的普选特首安排。
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
路透4月11日 - 美联航超量卖票导致一亚裔乘客被拖离飞机的事件在中国社交媒体引发强烈反响，导致母公司联合大陆控股(United Continental Holdings)的股价急跌。
路透新加坡4月11日 - 亚洲石脑油裂解价差周二继续下跌，跌至两周低点每吨74.50美元，因买兴强劲被新加坡、马来西亚、可能还有印度等国的裂解装置停产所抵消。
近月380-cst燃料油5/6月跨月价差跌至正价差，较前一交易日的平价跌0.20美元。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)