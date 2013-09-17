港报社评：自贸区势建港要赢回主动--星岛日报9月17日

美国热股：美联航事件在中国社交媒体引发强烈反响，母公司股价急跌逾3%
路透4月11日 - 美联航超量卖票导致一亚裔乘客被拖离飞机的事件在中国社交媒体引发强烈反响，导致母公司联合大陆控股(United Continental Holdings)的股价急跌。
面对上海自由贸易试验区的潜在竞争，广东省积极推动粤港澳自由贸易区，省长朱小丹昨日在港提出了一个粗略框架，港人担心会否削弱香港的自由港优势。香港无论官员还是工商专业界，要就此议题与内地加强沟通。
上海自贸区的设立，显示粤港不再是金融创新机制唯一的「先行先试」地点。广东省反应敏捷，向中央提出设立粤港澳自由贸易区，以确保珠三角在经济转型过程中续享改革红利。 按照朱小丹昨日说法，粤港澳自贸区定位与上海不同，是区域性的。如果区域性是指在粤港澳这些指定地区促成内部互通的话，区内相互之间服务与商品贸易自由化、管理体制创新，做到朱小丹所言「逐步建立与香港接轨的营商环境」，整个计画可以形容为香港与前海合作模式的扩大版、加强版和深化版。 香港已经是面对国际开放的平台，广东省如能善用香港这个平台，进行区域性「无缝对接」，已经能够比上海后发先至，享受到间接面向国际之利。香港则可以继续发挥其金融和专业服务等方面的领导角色，并且开拓内地市场。 国家要进一步改革开放，以自贸区作为试点，已是大势所趋，港人面临参与或不参与的两难抉择。积极方法可以是趁粤港澳自贸区米「未」成炊的阶段，化被动为主动，提出建议优化成三地共赢的安排。 行政长官梁振英昨日提出港府的取态是积极参与。内地推行改革的大气候之下，香港面对现实需要选择出路，关键是怎样能够做到成为赢家之一。香港无论是否参与，最重要是积极留意局势，主动把握机会寻求突破。
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路透4月11日 - 美联航超量卖票导致一亚裔乘客被拖离飞机的事件在中国社交媒体引发强烈反响，导致母公司联合大陆控股(United Continental Holdings)的股价急跌。
路透新加坡4月11日 - 亚洲石脑油裂解价差周二继续下跌，跌至两周低点每吨74.50美元，因买兴强劲被新加坡、马来西亚、可能还有印度等国的裂解装置停产所抵消。
近月380-cst燃料油5/6月跨月价差跌至正价差，较前一交易日的平价跌0.20美元。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)