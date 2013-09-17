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亚洲 | 2013年 9月 17日 星期二 09:05 BJT

港报社评：自贸区势建港要赢回主动--星岛日报9月17日

面对上海自由贸易试验区的潜在竞争，广东省积极推动粤港澳自由贸易区，省长朱小丹昨日在港提出了一个粗略框架，港人担心会否削弱香港的自由港优势。香港无论官员还是工商专业界，要就此议题与内地加强沟通。

上海自贸区的设立，显示粤港不再是金融创新机制唯一的「先行先试」地点。广东省反应敏捷，向中央提出设立粤港澳自由贸易区，以确保珠三角在经济转型过程中续享改革红利。 　　按照朱小丹昨日说法，粤港澳自贸区定位与上海不同，是区域性的。如果区域性是指在粤港澳这些指定地区促成内部互通的话，区内相互之间服务与商品贸易自由化、管理体制创新，做到朱小丹所言「逐步建立与香港接轨的营商环境」，整个计画可以形容为香港与前海合作模式的扩大版、加强版和深化版。 　　香港已经是面对国际开放的平台，广东省如能善用香港这个平台，进行区域性「无缝对接」，已经能够比上海后发先至，享受到间接面向国际之利。香港则可以继续发挥其金融和专业服务等方面的领导角色，并且开拓内地市场。 　　国家要进一步改革开放，以自贸区作为试点，已是大势所趋，港人面临参与或不参与的两难抉择。积极方法可以是趁粤港澳自贸区米「未」成炊的阶段，化被动为主动，提出建议优化成三地共赢的安排。 　　行政长官梁振英昨日提出港府的取态是积极参与。内地推行改革的大气候之下，香港面对现实需要选择出路，关键是怎样能够做到成为赢家之一。香港无论是否参与，最重要是积极留意局势，主动把握机会寻求突破。

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
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