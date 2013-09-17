港报社评：萨默斯临阵退选，减退市变速忧虑--信报9月17日

美国热股：美联航事件在中国社交媒体引发强烈反响，母公司股价急跌逾3%
路透4月11日 - 美联航超量卖票导致一亚裔乘客被拖离飞机的事件在中国社交媒体引发强烈反响，导致母公司联合大陆控股(United Continental Holdings)的股价急跌。
美国前财政部长萨默斯退出角逐美国联储局主席，消息马上掀起金融市场千层浪。被视为货币政策「鹰派」的萨默斯退选，意味联储局「收水」政策在换届前后可较为一致，消除了市场对加快退市的忧虑。
萨默斯退出争逐，联储局现任副主席叶伦无疑成为大热接任人选。萨默斯一直主张增加联邦支出，加强基础设施来促进经济，他曾批评货币量宽，指政府过度依赖低利率促进经济。更关键一点是，在超低利率下，与货币政策相比，税收和财政支出的刺激对经济的作用更大。因此市场担心，萨默斯接掌联储局，有可能修改退出战略的温和步伐。
由于叶伦一直是现任主席伯南克政策支持者，属所谓的「鸽派」，若叶伦顺理成章接任，会延续目前退市步伐的温和节奏。如今叶伦成为联储局下任主席热门人选。不过，奥巴马目前提名人选的考虑，还可能包括联储局前副主席的弗格森和科恩，也不必太早对竞逐结果作论断。
短期而言，市场预期联储局退市步伐温和，联储局换届引发货币政策遽变的风险因素，随着萨默斯离场而明显消除。事实上，萨默斯金融决策经验丰富，他退出角逐，对美国是好是坏也很难说。
从中长期来看，未来美国货币政策的目标错综交缠，既要考虑继续吸引外资流入，保障经济稳定发展；亦要考虑遏抑利率飙升，减少举债成本和利息负担，并保持美元在国际货币体系中的中心地位。
萨默斯退出竞逐，虽然消减了联储局加快退市的忧虑，但中长期来看，无论谁掌管联储局，面对的挑战，肯定比伯南克还要巨大。
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
路透4月11日 - 美联航超量卖票导致一亚裔乘客被拖离飞机的事件在中国社交媒体引发强烈反响，导致母公司联合大陆控股(United Continental Holdings)的股价急跌。
路透新加坡4月11日 - 亚洲石脑油裂解价差周二继续下跌，跌至两周低点每吨74.50美元，因买兴强劲被新加坡、马来西亚、可能还有印度等国的裂解装置停产所抵消。
近月380-cst燃料油5/6月跨月价差跌至正价差，较前一交易日的平价跌0.20美元。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)