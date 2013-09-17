国际油市：美国原油期货连续第三日下跌，叙利亚局势忧虑缓解

标题新闻：美国劳工部职位空缺及劳动力流动调查(JOLTS)显示2月经季调后职位空缺增至574.3万
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布兰特原油期货周一下挫2.4%，创6月20日以来单日最大跌幅。此前美国与俄罗斯达成解除叙利亚化学武器、从而换取取消对叙利亚实施军事打击的协议。
但美国、英国和法国警告叙利亚总统阿萨德，若他未能交出叙利亚的化武将承担后果，并称联合国一份有关8月21日沙林毒气攻击的报告显示，这几无疑问该归咎阿萨德的部队。
伊朗表示希望与西方解决已有10年之久的核争议，但美国称伊朗必须以行动来证明。
美国联邦储备理事会(美联储/FED)周二展开为期两天的会议，外界预期联储将把每月850亿美元的购债规模至少缩减100亿美元，那可能令油价进一步走软。
利比亚政府表示，与该国西部的抗议者达成暂时性协议，让一块主要油田能恢复产油，朝着重启部分石油产出跨出一步。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 白云/张若琪 审校 李婷仪)
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路透4月11日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 272.7 93 270.0 16 * 5月 257.1 44 256.5 6 * 6月 247.3 162 245.5 90 * 7月 238.7 308 238.1 138 * 8月 233.1 1024 231.6 754 * 9月 229.3 5816 227.5 1315 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编
路透4月11日 - 美联航超量卖票导致一亚裔乘客被拖离飞机的事件在中国社交媒体引发强烈反响，导致母公司联合大陆控股(United Continental Holdings)的股价急跌。