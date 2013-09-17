国际油市：美国原油期货连续第三日下跌，叙利亚局势忧虑缓解

布兰特原油期货周一下挫2.4%，创6月20日以来单日最大跌幅。此前美国与俄罗斯达成解除叙利亚化学武器、从而换取取消对叙利亚实施军事打击的协议。

但美国、英国和法国警告叙利亚总统阿萨德，若他未能交出叙利亚的化武将承担后果，并称联合国一份有关8月21日沙林毒气攻击的报告显示，这几无疑问该归咎阿萨德的部队。

伊朗表示希望与西方解决已有10年之久的核争议，但美国称伊朗必须以行动来证明。

美国联邦储备理事会(美联储/FED)周二展开为期两天的会议，外界预期联储将把每月850亿美元的购债规模至少缩减100亿美元，那可能令油价进一步走软。

利比亚政府表示，与该国西部的抗议者达成暂时性协议，让一块主要油田能恢复产油，朝着重启部分石油产出跨出一步。(完)

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