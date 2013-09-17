港报社评：不论谁掌储局，退市注定难急--经济日报9月17日

美国热股：美联航事件在中国社交媒体引发强烈反响，母公司股价急跌逾3%
路透4月11日 - 美联航超量卖票导致一亚裔乘客被拖离飞机的事件在中国社交媒体引发强烈反响，导致母公司联合大陆控股(United Continental Holdings)的股价急跌。
下任美国储局主席大热萨默斯突退出角逐，他堕马非因对退市取态进取，而是他力倡放松金融监管，自难获国会支持。惟无论谁接掌储局，退市都将面临经济与政治掣肘，想急也急不来。
自2008年雷曼爆煲后，美国国内对放任金融业犹有余悸，政界与民间均对萨默斯掌储局反弹极大。外传总统奥巴马弃撑萨默斯，以换取在债务上限等更重大议题中，和国会讨价还价。
萨默斯退出后，外界更关注其他人选的退市取态。惟不论由谁接棒，储局新主席在经济与政治掣肘下，退市都注定难急。
经济上的掣肘，既有内因亦有外因。内因方面，美国经济仅弱复苏，如上月失业率虽降至7.3%的4年半新低。若退市太急令市场利率猛飈，势再添就业重压，扼杀复苏。 外因方面，储局虽称其政策只为美国服务，现实却是退市势掀全球资金回流美国，将严重冲击新兴国。新兴国经济若受退市重创，令其对美国商品与服务需求萎缩，恐拖累美国经济。 政治上的掣肘来自奥巴马。他曾欲推荐和他同声同气的萨默斯，反映他冀加强对储局的影响，奥巴马需要的是促储局续放水撑经济。储局新主席始终要获奥巴马提名，势续面对白宫明里暗里施压，促退市宁迟莫快，以免误伤经济，拖累奥巴马民望。 故不论储局主席人选谁属，很可能依循现任主席伯南克的退市蓝图。在后年加息前，储局退市仅减印钞，而非抽资收水，环球股市昨热炒萨默斯升市，正是资金市借消息舞高的格局。此可预视储局退市进程中，炒家势续趁机兴波作浪，以加大市场波动图利。
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
路透4月11日 - 美联航超量卖票导致一亚裔乘客被拖离飞机的事件在中国社交媒体引发强烈反响，导致母公司联合大陆控股(United Continental Holdings)的股价急跌。
路透新加坡4月11日 - 亚洲石脑油裂解价差周二继续下跌，跌至两周低点每吨74.50美元，因买兴强劲被新加坡、马来西亚、可能还有印度等国的裂解装置停产所抵消。
近月380-cst燃料油5/6月跨月价差跌至正价差，较前一交易日的平价跌0.20美元。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)