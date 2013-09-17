港报社评：不论谁掌储局，退市注定难急--经济日报9月17日

经济上的掣肘，既有内因亦有外因。内因方面，美国经济仅弱复苏，如上月失业率虽降至7.3%的4年半新低。若退市太急令市场利率猛飈，势再添就业重压，扼杀复苏。 外因方面，储局虽称其政策只为美国服务，现实却是退市势掀全球资金回流美国，将严重冲击新兴国。新兴国经济若受退市重创，令其对美国商品与服务需求萎缩，恐拖累美国经济。 政治上的掣肘来自奥巴马。他曾欲推荐和他同声同气的萨默斯，反映他冀加强对储局的影响，奥巴马需要的是促储局续放水撑经济。储局新主席始终要获奥巴马提名，势续面对白宫明里暗里施压，促退市宁迟莫快，以免误伤经济，拖累奥巴马民望。 故不论储局主席人选谁属，很可能依循现任主席伯南克的退市蓝图。在后年加息前，储局退市仅减印钞，而非抽资收水，环球股市昨热炒萨默斯升市，正是资金市借消息舞高的格局。此可预视储局退市进程中，炒家势续趁机兴波作浪，以加大市场波动图利。