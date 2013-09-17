港报社评：个人游是优势，多加利用旺香江--文汇报9月17日

美国热股：美联航事件在中国社交媒体引发强烈反响，母公司股价急跌逾3%
路透4月11日 - 美联航超量卖票导致一亚裔乘客被拖离飞机的事件在中国社交媒体引发强烈反响，导致母公司联合大陆控股(United Continental Holdings)的股价急跌。
特首梁振英昨日在粤港合作联席会议后表示，香港应从积极角度考虑内地个人游问题，思考扩大香港承受游客能力。广东省省长朱小丹也表示，开放个人游是国家支持香港的举措，但如果超出香港承受力或影响香港市民生活，就需要考虑检讨政策。实际上，个人游是香港的优势，面对世界各地都在争抢中国客源，香港不但不能因为个人游带来的接待压力而因噎废食，相反要有危机感，既要扩大接待能力，亦要秉持真诚欢迎的待客之道。
开放个人游政策是国家支持香港的举措。计划实施至今10年，内地人赴港旅游历年屡创高峰，为香港带来逾3千亿元的经济效益，有效为本港带来强劲需求，催旺百业，创造了大量就业职位。梁振英指出，内地逾600个城市中，只有49个开放个人游，多年来没有增加数目，说明中央理解香港接待能力问题。
但是，从积极角度去看，既然个人游是香港的优势，而且内地客源潜力巨大，香港应积极考虑如何适当扩大接待能力和容量。为了抓住这个巨大的商机，一些国家甚至发布如何更好的招待中国观光客的研究报告，包括扩大接待能力，以及帮助旅游业者了解中国人的生活习性等。香港与内地对个人游应双向趋利避害，香港方面应适当扩大接待能力和容量，内地方面应控制游客数量，减轻香港的接待压力，确保个人游政策继续发挥良好效益。
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
路透4月11日 - 美联航超量卖票导致一亚裔乘客被拖离飞机的事件在中国社交媒体引发强烈反响，导致母公司联合大陆控股(United Continental Holdings)的股价急跌。
路透新加坡4月11日 - 亚洲石脑油裂解价差周二继续下跌，跌至两周低点每吨74.50美元，因买兴强劲被新加坡、马来西亚、可能还有印度等国的裂解装置停产所抵消。
近月380-cst燃料油5/6月跨月价差跌至正价差，较前一交易日的平价跌0.20美元。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)