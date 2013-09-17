港报社评：个人游是优势，多加利用旺香江--文汇报9月17日

特首梁振英昨日在粤港合作联席会议后表示，香港应从积极角度考虑内地个人游问题，思考扩大香港承受游客能力。广东省省长朱小丹也表示，开放个人游是国家支持香港的举措，但如果超出香港承受力或影响香港市民生活，就需要考虑检讨政策。实际上，个人游是香港的优势，面对世界各地都在争抢中国客源，香港不但不能因为个人游带来的接待压力而因噎废食，相反要有危机感，既要扩大接待能力，亦要秉持真诚欢迎的待客之道。

开放个人游政策是国家支持香港的举措。计划实施至今10年，内地人赴港旅游历年屡创高峰，为香港带来逾3千亿元的经济效益，有效为本港带来强劲需求，催旺百业，创造了大量就业职位。梁振英指出，内地逾600个城市中，只有49个开放个人游，多年来没有增加数目，说明中央理解香港接待能力问题。

但是，从积极角度去看，既然个人游是香港的优势，而且内地客源潜力巨大，香港应积极考虑如何适当扩大接待能力和容量。为了抓住这个巨大的商机，一些国家甚至发布如何更好的招待中国观光客的研究报告，包括扩大接待能力，以及帮助旅游业者了解中国人的生活习性等。香港与内地对个人游应双向趋利避害，香港方面应适当扩大接待能力和容量，内地方面应控制游客数量，减轻香港的接待压力，确保个人游政策继续发挥良好效益。