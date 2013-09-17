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亚洲 | 2013年 9月 17日 星期二 09:26 BJT

《全球汇市》美元持于四周低点附近，此前萨默斯放弃角逐联储主席职位

纽约       当日      今年来     2012年
                                 最新报价   上收市价     涨跌%      涨跌%     收市价
                                                                                 
 欧元/美元                          1.3331     1.3333      -0.02      +1.04     1.3194
 美元/日圆                           99.11      99.05      +0.06     +14.26      86.74
 欧元/日圆                          132.12     132.06      +0.05     +15.43     114.46
 美元/瑞郎                          0.9270     0.9270      +0.00      +1.26     0.9155
 英镑/美元                          1.5899     1.5894      +0.03      -2.17     1.6251
 美元/加元                          1.0319     1.0323      -0.04      +4.01     0.9921
 澳元/美元                          0.9311     0.9318      -0.08     -10.41     1.0393
 新西兰元/美元                      0.8183     0.8168      +0.18      -1.21     0.8283
 澳元/日圆                          92.280     92.290      -0.01      +2.39     90.130
 新西兰元/日圆                      81.120     80.900      +0.27     -42.39    140.820
 英镑/日圆                          157.61     157.43      +0.11     +11.92     140.82
 澳元/新西兰元                      1.1370     1.1397      -0.24      -9.33     1.2540
                                                                                      
 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为
 基准计算。
 (完)
      
      
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 (编译 李婷仪 审校 张若琪)
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