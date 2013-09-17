中国金融：今年银行新增不良贷款规模增幅将逾5%，不良率达1-2%--报告

路透北京9月17日 - 东方资产管理公司发布报告预计，中国2013年商业银行新增不良贷款规模将同比增长5%以上，银行业不良贷款率将达到1%-2%。而受访商业银行人士认为2012年底的真实不良率在0.95%-1.5%。

周一稍晚发布的《2013：中国金融不良资产市场调查报告》并称，整体上中国商业银行不良贷款规模将呈现上升趋势，相应的不良贷款率也有所上升。一些产能过剩的行业会受到很大冲击，制造业、批发和零售业为商业银行信贷风险较高的行业，其中批发和零售业的不良贷款会有较大幅度的上升，此外水利、环境和公共设施管理业，公共管理和社会组织，教育以及交通运输、仓储和邮政业不良贷款规模的增速最快。

东部沿海地区借贷风险依然高于中部和西部地区，其中江浙地区的风险最高，应警惕江浙地区信贷风险向周边地区传导的影响。

“我们预计今年的不良贷款余额和不良贷款率将双双回升，不良贷款将在今年之后明显增加，不良资产处置规模将小幅增加。这将推动不良资产市场规模的扩大，同时使得不良资产二级市场的投资机会小幅增加。”报告称。

中国银监会数据显示，截至2012年底，银行业不良贷款率为0.95%，当年新增不良贷款650亿元人民币。

调查结果显示，有63.46%的受访者认为截至2012年底银行业真实不良贷款率在0.95%-1.5%，认为真实不良贷款率在1.5%-2%和2%以上的受访者分别占21.25%和9.62%，但也有5.77%的受访者认为真实不良贷款率在0.95%以下。

东方资产管理公司自2008年起，已连续第六年发布中国金融不良资产市场的调查报告，以往五年的调查研究针对金融不良资产市场的四类主体（商业银行、资产管理公司、投资者和中介机构）开展，今年则主要针对金融不良资产市场的主要供求两方，即商业银行、信托公司和资产管理公司来开展调查研究。

对于2013年不良资产市场的总体态势，三类受访人多数认为：华东地区，民营企业、小型企业和高能耗、高污染企业信用风险最高，商业银行新增不良贷款规模将同比增长5%以上，银行业不良贷款率将达到1%-2%，商业银行不良贷款的处置规模和四家资产公司处置不良资产的规模将小幅增加，不良资产价格整体上将小幅上涨，不良资产市场的预期收益率将小幅上涨，不良资产二级市场投资机会较2012年小幅增加，不良资产经营环境变化不明。

中国银监会数据显示，截止今年上半年末，中国商业银行不良资产余额达到5,395亿元人民币，同比增长18.2%；不良贷款率0.96%；今年上半年新增不良资产466亿元，同比增长63.51%。

多数信托公司受访者认为，2013年，融资贷款和股权投资业务将上升，房地产和基础设施投资业务在信托融资业务中增长最快，房地产和基础产业未来仍然是信托投融资的主要行业；2013年底之前，存量的信托产品出现问题会集中在房地产信托、矿产能源信托、艺术品信托行业。

多数资产管理公司受访者认为，在不良资产的处置过程中，资产管理公司自身的处置能力成为影响资产回收率的最关键因素，资产质量结构与市场需求不匹配成为影响市场活跃度的最重要因素；从不良资产出售来看，预期内资投资银行/基金/公司仍是最主要买家，但地方国资公司和外资机构的购买热情正在提高。