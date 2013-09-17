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货币新闻 | 2013年 9月 17日 星期二 09:35 BJT

芝加哥期市：大豆价格三日以来首度上涨，因投资者逢低买入

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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI

涨跌% 移动均值

CBOT小麦 642.75 1.50 +0.23% +0.19% 649.34 55

CBOT玉米 457.50 1.00 +0.22% -0.33% 468.69 32

CBOT大豆 1351.00 2.75 +0.20% -2.21% 1310.28 38

CBOT稻米 $15.57 $0.00 +0.00% +0.94% $15.36 45

美国原油 $105.88 -$0.71 -0.67% -2.15% $107.03 37

汇率

欧元/美元 $1.333 $0.000 -0.04% +0.27%

美元/澳元 0.930 -0.001 -0.15% +0.67%

附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>

(编译 王兴亚；审校 张涛/王翔琼/李爽)
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