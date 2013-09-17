芝加哥期市：大豆价格三日以来首度上涨，因投资者逢低买入

标题新闻：美国劳工部职位空缺及劳动力流动调查(JOLTS)显示2月经季调后职位空缺增至574.3万
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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI
涨跌% 移动均值
CBOT小麦 642.75 1.50 +0.23% +0.19% 649.34 55
CBOT玉米 457.50 1.00 +0.22% -0.33% 468.69 32
CBOT大豆 1351.00 2.75 +0.20% -2.21% 1310.28 38
CBOT稻米 $15.57 $0.00 +0.00% +0.94% $15.36 45
美国原油 $105.88 -$0.71 -0.67% -2.15% $107.03 37
汇率
欧元/美元 $1.333 $0.000 -0.04% +0.27%
美元/澳元 0.930 -0.001 -0.15% +0.67%
附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>
(编译 王兴亚；审校 张涛/王翔琼/李爽)
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路透4月11日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 272.7 93 270.0 16 * 5月 257.1 44 256.5 6 * 6月 247.3 162 245.5 90 * 7月 238.7 308 238.1 138 * 8月 233.1 1024 231.6 754 * 9月 229.3 5816 227.5 1315 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编
路透4月11日 - 美联航超量卖票导致一亚裔乘客被拖离飞机的事件在中国社交媒体引发强烈反响，导致母公司联合大陆控股(United Continental Holdings)的股价急跌。