港报财经评论：退市已到加息路漫长--信报9月17日

退市已到加息路漫长 /习广思

美国退市存在太多变数，着重沟通及透明度的联储局，由5月事先张扬退市，而市场炒退市炒到现在，大家都作出心理准备了，如今左右大局倒是收水的规模。另一个变数是联储局接任人，萨默斯可谓四面树敌，更且是不受市场欢迎的人物，其宣布退出竞逐后，市场的欢呼声说明一切，股市急升，债息回落，金价反弹，意味着退市将按照原定计划进行，叶伦始终会是一个market friendly的选择。如今奥巴马避过了一个政治难题，也不完全代表他会选择叶伦，市场传出另一匹入闸的黑马是科恩，份属奥巴马自己人；但姑勿论如何，萨默斯如今弃权，大大减低退市路线的变数。

如无意外，联储局本周会象征式地启动退市，宣布小量地减少买债。既然退市渐成定局，下一步的焦虑会是什么？是加息！本周除了留意减少买债的消息，联储局议息另一个值得留意的地方是，会否为上调利率作出更多提示。减慢买债，可以说是联储局自2008年以来首度实行紧缩政策，虽然是收水，但真正影响全局的应该是加息。7月会议后，联储局是否加息，条件仍然是失业率，但即使失业率回落至6.5%，也不一定符合加息条件；时间上，联储局亦会在加息后才开始缩减资产负债表上的资产。那么实际上会是何时？市场较乐观的预期是2014年第四季。份属鸽派的芝加哥联储银行总裁埃文斯估计，是2015年，联储局至少会第一次加息。悲观派的债王格罗斯认为未来几年内都看不到美国的加息机会。

第一步是减慢买债规模，第二步才有机会上调利率，第三步才是卖债，美国这场退市路漫长得很呢。亚洲股市藉机有炒作，A股长假前回软，港股则炒作消息而乾升。恒指藉萨默斯的消息第三度升穿23,000点，以接近高位收报23,252点，上升337点，终于初试企稳23,000点水平，大市成交额只有546亿港元，沽空比率9.2%。大市升势集中蓝筹股，汇控 、腾讯 、内银及濠赌股带动大市，相反中小型股表现一般，议息及退市不明朗因素减退，反成为股市的利好消息。加息预期未升温前，恐怕资金仍未愿意放弃债券及收息工具。昨日萨默斯的消息一出，领汇 等房托藉机炒反弹，但如果投资者审视全球投资市场形势，在资产方面，资金取股票而弃债券，美股及美债表现最明显；在市场方面，资金转买欧洲股票，再追买美股，低捞中资股，整体新兴市场仍是炒反弹而难上升。如此看来，收息类资产会逐步失势，中资股及A股在宏观配置方面，渐有见底回升表现。

美元下跌浪展开 /苏子

受到美国前任财长萨默斯退出角逐下任联储局主席影响，令昨晨美元遭到市场猛烈抛售；其中美元兑日圆在跌破99关键支持位后，更一度低见98.47水平，较上日的99.35收市价急挫近90点子或0.9%，至于欧罗兑美元亦成功突破上周三至五一直屡攻不破的1.3325阻力位，破位后一度急升至1.3382高位才遇阻力回软。其实，近期市场一直视美国总统奥巴马可能提名萨默斯作下任联储局主席为重大风险事件，因为不少市场人士担心，一旦萨默斯真的成为下任联储局主席，金融市场将有甚高机会出现黑天鹅事件而出现翻天覆地的巨变，故不少投资者买入美元对冲风险。目前萨默斯退出角逐，可以说是成功为金融市场清除了一大隐忧，所以昨晨当市场知道上述的好消息后，美元可以成功承接近日的偏弱势头继续走低。

留意昨晨日圆并未因为市场的避险情绪回落而再次转弱，反而可以跟随其他非美元货币一同走高，这反映美元本身的走势已陷入非常疲弱的势头，相信早前表现弱势的日圆可望稍后在美元整体走势继续转弱下，将继续与其他非美元货币走高，结果使美元兑日圆稍后有望成功下破上月的95.77低位支持，并考验20周保历加通道的95.13底部支持。由于市场已近乎完全消化了本周联储局议息后可能宣布收水的不利因素，是次的议息结果应不会扭转美元目前已经形成的疲弱势头。

如本周收市时美汇指数已见失守6月19日的80.5低位，小心美元的下跌浪只是刚起步不久，未来数周美元将以小涨大回的模式往下寻底，故届时投资者切忌与市场已形成的力量对着干，贸然入市买入美元博反弹，反应待美元略为反弹时伺机顺势入市建立美元短仓，相信美元的弱势将可以带领澳元兑美元成功扭转4月中旬以来的大弱势。昨天欧洲市澳元兑美元的0.9385高位已略破100天SMA的0.9372关键阻力，若美元继续走低，而澳元兑美元有三个交易天企稳在100天SMA阻力以上波动及收市，预料汇价后市可望朝着今年跌幅的61.8%反弹目标迈进。