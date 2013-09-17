香港热股：永亨银行开盘暴涨近50%至纪录新高，公司称获第三方接洽收购

标题新闻：美国劳工部职位空缺及劳动力流动调查(JOLTS)显示2月经季调后职位空缺增至574.3万
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路透香港9月17日 - 香港中小型银行--永亨银行 周二开盘大涨近50%至盘中纪录新高，公司稍早称主要股东冯氏家族等获第三方洽谈收购。这是继创兴银行 后香港又一家中小型银行股权出售。
开盘时，永亨银行暴涨48.81%至124.70港元，创记录新高。
公司昨日在联交所刊登公告称,该行银主要股东冯氏家族成员及其关联方，联同BNY International Financing Corporation，已就主要股东可能出售其所持有全部股份，获与银行无关连的独立第三方接洽。
永亨银表示，据董事会了解，关于可能交易的洽谈正在进行，但目前处于初步阶段。上述股东持股占银行约45%股本。
永亨同时取消稍早公布的以股代息计划。（完）
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浏览上市公司发布于香港联交所的公告及业绩声明,请点选:(here) (记者 李珊珊; 审校 张喜良)
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路透4月11日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 272.7 93 270.0 16 * 5月 257.1 44 256.5 6 * 6月 247.3 162 245.5 90 * 7月 238.7 308 238.1 138 * 8月 233.1 1024 231.6 754 * 9月 229.3 5816 227.5 1315 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编
路透4月11日 - 美联航超量卖票导致一亚裔乘客被拖离飞机的事件在中国社交媒体引发强烈反响，导致母公司联合大陆控股(United Continental Holdings)的股价急跌。