香港热股：永亨银行开盘暴涨近50%至纪录新高，公司称获第三方接洽收购

路透香港9月17日 - 香港中小型银行--永亨银行 周二开盘大涨近50%至盘中纪录新高，公司稍早称主要股东冯氏家族等获第三方洽谈收购。这是继创兴银行 后香港又一家中小型银行股权出售。

开盘时，永亨银行暴涨48.81%至124.70港元，创记录新高。

公司昨日在联交所刊登公告称,该行银主要股东冯氏家族成员及其关联方，联同BNY International Financing Corporation，已就主要股东可能出售其所持有全部股份，获与银行无关连的独立第三方接洽。

永亨银表示，据董事会了解，关于可能交易的洽谈正在进行，但目前处于初步阶段。上述股东持股占银行约45%股本。

永亨同时取消稍早公布的以股代息计划。（完）

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浏览上市公司发布于香港联交所的公告及业绩声明,请点选:(here) (记者 李珊珊; 审校 张喜良)