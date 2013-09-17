中国债市动态：现货乐观情绪致一二级继续向暖，国债期货主力合约创新高

路透上海9月17日 - 被新债阴霾压抑已久的中国银行间债市本周渐有起色，周二继续阳光普照，隔夜回购利率上行亦未改变机构对月末流动性的信心，乐观情绪渐显支撑一二级现券暖意，国债期货主力合约早盘更是创下上市以来新高。

交易员指出，不论是投机还是套保，12月国债期货合约 已有一定套利空间。惟成交活跃度和流动性较现货仍显不足，短期内跟随现货市场变化波动的特征将依旧存在。

上海一银行交易员称，银行间债市现券“情况很好，但没有期货那么夸张。”

此前一段时间，受供给压力过大等影响，新债发行利率多高于二级，上周五财政部发行的30年国债利率，意外高至4.76%，令市场信心大受打击。不过自周一农发债开始，新债利率已有向二级靠拢趋势，今日国开行增发的四期固息债，中标收益率均低于预期。

上海一券商交易员认为，从早盘国债期货主力合约价格来看，“不论是投机还是套保，都有一定套利空间，可以配合流动性做点。”

但他也强调，受参与主体和成交活跃度限制，目前国债期货主要还是跟随现货市场而变化，过程中不排除有过激或反应不足的现象。

12月合约 上午收报94.478元，涨0.618元，或0.66%。盘中一度摸高至94.558元，为上市以来的新高。上午成交量并已超过上日全天,达10,532手。