中国房地产：REITs相关政策方案已上报，开闸预期强烈--报载

美国热股：美联航事件在中国社交媒体引发强烈反响，母公司股价急跌逾3%
路透4月11日 - 美联航超量卖票导致一亚裔乘客被拖离飞机的事件在中国社交媒体引发强烈反响，导致母公司联合大陆控股(United Continental Holdings)的股价急跌。
路透上海9月17日 - 中国证券报周二引述权威人士称，有关机构已将房地产投资信托基金（REITs）相关政策方案提交至主管部门，开闸预期强烈。该政策可能伴随着房地产调控长效机制推出。 业内人士表示，从当前房地产再融资政策执行情况不难看出，促进房地产业融资市场化、多元化和规范化，将是政策方向。有关部门正在酝酿的房地产调控长效机制，可能对此予以强化。 REITs是一种以发行收益凭证的方式汇集特定多数投资者的资金，由专门投资机构进行房地产投资经营管理，将投资综合收益按比例分配给投资者的信托基金。作为房地产融资证券化的重要手段，REITs被不少业内人士看好。
天津、上海等地2009年开始着手准备相关试点，但到目前为止，对于REITs试点的相关情况，主管部门尚未有明确表态。 目前，房地产调控长效机制正在酝酿中。业内人士认为，有关房地产融资的政策有可能强化市场化方向，放松行政管制和限制。（完） (发稿 林琦; 审校 林高丽)
路透4月11日 - 美联航超量卖票导致一亚裔乘客被拖离飞机的事件在中国社交媒体引发强烈反响，导致母公司联合大陆控股(United Continental Holdings)的股价急跌。
路透新加坡4月11日 - 亚洲石脑油裂解价差周二继续下跌，跌至两周低点每吨74.50美元，因买兴强劲被新加坡、马来西亚、可能还有印度等国的裂解装置停产所抵消。
近月380-cst燃料油5/6月跨月价差跌至正价差，较前一交易日的平价跌0.20美元。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)