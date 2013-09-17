金属期市：铜价在五周低点附近，投资者调仓迎接美联储会议

尽管8月就业报告不振，但美联储料仍将开始缩减量化宽松规模，每月购债量或从目前的850亿美元削减100亿美元左右。

对于供应增加的预期也加大期铜压力。

政府数据和行业分析师表示，秘鲁到2016年底的铜产量可能翻番，因几个大型矿业项目开始生产。

对冲基金和资金管理公司削减对铜期货和期权的多头押注，受美联储将开始缩减货币刺激的预期影响。

周一，叙利亚紧张局势缓解支撑基础金属价格，此前俄罗斯和美国周六达成相关协议，可能避免美国对叙利亚动武。(完)

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