金属期市：铜价在五周低点附近，投资者调仓迎接美联储会议

美国热股：美联航事件在中国社交媒体引发强烈反响，母公司股价急跌逾3%
路透4月11日 - 美联航超量卖票导致一亚裔乘客被拖离飞机的事件在中国社交媒体引发强烈反响，导致母公司联合大陆控股(United Continental Holdings)的股价急跌。
尽管8月就业报告不振，但美联储料仍将开始缩减量化宽松规模，每月购债量或从目前的850亿美元削减100亿美元左右。
对于供应增加的预期也加大期铜压力。
政府数据和行业分析师表示，秘鲁到2016年底的铜产量可能翻番，因几个大型矿业项目开始生产。
对冲基金和资金管理公司削减对铜期货和期权的多头押注，受美联储将开始缩减货币刺激的预期影响。
周一，叙利亚紧张局势缓解支撑基础金属价格，此前俄罗斯和美国周六达成相关协议，可能避免美国对叙利亚动武。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 石冠兰 审校 张涛)
路透4月11日 - 美联航超量卖票导致一亚裔乘客被拖离飞机的事件在中国社交媒体引发强烈反响，导致母公司联合大陆控股(United Continental Holdings)的股价急跌。
路透新加坡4月11日 - 亚洲石脑油裂解价差周二继续下跌，跌至两周低点每吨74.50美元，因买兴强劲被新加坡、马来西亚、可能还有印度等国的裂解装置停产所抵消。
近月380-cst燃料油5/6月跨月价差跌至正价差，较前一交易日的平价跌0.20美元。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)