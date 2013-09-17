日本已公布经济指标--2013/9/17

美国热股：美联航事件在中国社交媒体引发强烈反响，母公司股价急跌逾3%
路透4月11日 - 美联航超量卖票导致一亚裔乘客被拖离飞机的事件在中国社交媒体引发强烈反响，导致母公司联合大陆控股(United Continental Holdings)的股价急跌。
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 预估值 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第二季 +0.9% r +0.9% r -- -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/ 8月 +0.4% +0.3% 9月26日 -0.2% y) 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/ 7月 +0.7% +0.4% 9月26日 -0.4% y) 工业生产(m/m) 7月 +3.4% r -3.1% r 9月29日 -- 失业率 7月 3.8% 3.9% 9月30日-10月1日 -- 贸易收支(亿日圆) 7月 逆差10,240 逆差1,808 9月18日 逆差11,008 所有家庭实质支出(y/y) 7月 +0.1% -0.4% 9月30日-10月1日 -- 注: p-初值； r-经修正； @-经季节调整。(完) 参看全球经济数据相关资料，可点选 参看日本经济数据相关资料，可点选
路透4月11日 - 美联航超量卖票导致一亚裔乘客被拖离飞机的事件在中国社交媒体引发强烈反响，导致母公司联合大陆控股(United Continental Holdings)的股价急跌。
路透新加坡4月11日 - 亚洲石脑油裂解价差周二继续下跌，跌至两周低点每吨74.50美元，因买兴强劲被新加坡、马来西亚、可能还有印度等国的裂解装置停产所抵消。
近月380-cst燃料油5/6月跨月价差跌至正价差，较前一交易日的平价跌0.20美元。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)