港报财经评论：城建政策，益三类股--经济日报9月17日

城建政策，益三类股 /林瑞芬

美国前财政部长萨默斯退出角逐联储局主席，刺激港股昨显着上升，恒指升1.47%至23,252收市，升市成交额只有546亿港元，属美中不足。萨默斯一直怀疑联储局大规模购债专案的效益，故市场认为，他当选联储局主席必引来现在货币政策的大转变。现在他退选，好大可能由耶伦当选的话，现在的货币政策会按现行政策逐步修正，退市的急迫性预期降温，故股市有正面反应。

见领汇 上周以来，从低位33.3港元急弹，昨收报36.1港元，其实早已暗示市场普遍憧憬美QE退市不会太急。看好的投资者都不等周三议息结果，实行偷步入市，技术上，恒指升穿23,000下降轨，守22,500，将逐步挑战23,500/24,000。不过，也要提一句，港股自6月低位反弹以来已累计升逾3,826点，国指升逾2,000点，昨日升市成交都是500多亿港元，现在似在营造短线升浪尾局，升势虽在，但似逐步收油。月有阴晴圆缺，散户现水平不宜过分进取，有货有利润的，随时两手准备锁定回报上证昨收报2,231，轻微调整4.82点或0.21%，今周四及周五为假期休市，市况偏于趁长假期前休整为主，毕竟上面2,300左右为阻力，冲阻力前趁机整固一下。

国务院就加强城市基础设施建设的指导意见刚出台，奠定相关受惠行业的中期前景，值得关注。据意见提示，其中三个重点领域——城市道路交通基础设施建设、城市管网建设及改造以及污水和垃圾处理设备，就提出具体的发展目标。首先，关于路轨建设目标，到2015年，目标全国轨道交通新增运营里程1,000公里。其次，管网建设，目标到2015年，完成全国城镇燃气8万公里、北方采暖地区城镇集中供热9.28万公里老旧管网改造任务，管网事故率显着降低；实现城市燃气普及率94%、县城及小城镇燃气普及率65%的目标。到2015年，全国中心城市基本形成500千伏环网网架，大部分城市建成220千伏环网网架。最后，污水及垃圾处理目标是到2015年，36个重点城市城区实现污水全收集全处理，全国所有设市城市实现污水集中处理，城市污水处理率达到85%，城镇污水处理设施再生水利用率达到20%以上，建设完成污水管网7.3万公里。按照无害化、资源化要求，加强污泥处理处置设施建设，城市污泥无害化处置率达到70%左右。

自贸区或增，港口股看俏 /余少文

国企指数又升越牛熊分界线，惟大市缺乏实际利好消息，料国指继续在牛熊线争持，惟中国内地经济复苏及自由贸易区概念下，港口股是受惠一族，尤其招商局国际 。中国内地股市昨日先升后回，但国企指数则裂口升越250天平均线，全日升167点或1.6%，收报10,706点，成交额降至127亿港元，只有55%主板H股随大市上升；而红筹指数升43点或1%，收4,461点，成交额44亿港元。国指昨日升越牛熊分界线，或是市场因应美国联储局局长人选出现变化而憧憬退市步伐可能放缓，再加上美国打击叙利亚一事有缓和迹象，成为大市走高动力。但认为美国退市只是时间问题，叙利亚事件仍存有不少变数，故大市昨日回升而成交缩减，后市继续震荡的机会大，早前已指出希望大市震荡是荡上而不是荡落。

至于国指过去至今，一旦升至或跌至牛熊线，往往会出现争持局面，反映大市升或跌至这条线会是好淡角力，所以大市过去一周在这水平上落是正常现象。若然看好的投资者赢，牛市出现，股民要顺势而行。牛市是否出现要看经济因素，市场预期中国内地经济放缓或告一段落，下半年GDP增长有机会反弹，尤其见波罗的海乾货指数近期回升，或反映欧美经济好转中，故跟航运股息息相关的港口股，会是经济复苏的受惠行业之一。只担心中国内地过去七个月货柜吞吐量维持单位数增长，惟幸好港口股上半年业绩普遍录得升幅，如招商局和天津港发展 增长10%或以上，大连港 增长29%等，即使是明年也可维持增长势头，彭博综合证券商预测数字后，料港口股明年盈利普遍可以继续上升。

然而，市场最关心是上海获批设立自由贸易区，预期天津和深圳也会争取设立自贸区，除了利好金融股外，港口股早前便因这因素而受追捧，又是一个值得留意的概念。虽然上海自贸区细则未出台，市场料会落实贸易、航运等领域开放政策，有助搞活上海的航运、物流等行业。众港口股中，招商局是最受惠股份，因为长三角盈利占其上半年港口业务盈利比重45%，中金公司指招商局41%盈利来自其持有的24.5%上港集团，上港集团是受惠沪自贸区的A股。