版本:
中国
亚洲 | 2013年 9月 17日 星期二 09:47 BJT

《汇市简讯》澳元/美元在澳洲央行公布会议记录后走高

0137GMT

* 澳元/美元一度跌至0.9300，澳洲央行公布会议记录后窜升至0.9335

* 会议记录显示委员会同意保持进一步降息可能性，但亦表示不会立即降息

* 在0.9330/50存在卖单，阻力位在100日移动均线0.9365(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

汇市主要消息预告 汇市技术面解析

国际汇市报导 汇率路透调查

所有外汇新闻 指标利率一览

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

英镑报导 瑞郎报导

澳元报导 加元报导

人民币报导 台币报导

南非兰特报导 拉美货币报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价

纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 张涛；审校 石冠兰)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐